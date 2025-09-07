Quien no conozca el Bar de Julio en Fontanars dels Alforins no puede considerarse un verdadero amante de la cocina. Recuerdo sus inicios, cuando Julio iba cada semana al mercado de Santa Pola a comprar pescado y marisco fresco. En su vitrina había donde elegir: percebes, ostras, gamba roja, cigalas, quisquillas, un lujo para un pequeño pueblo del interior como es Fontanars dels Alforins. También recuerdo aquellas mesas de mármol con pie de hierro fundido, donde se jugaba al dominó y los resultados se anotaban con un simple lápiz. Eran otros tiempos, pero el espíritu de Casa Julio sigue siendo el mismo: autenticidad, dedicación y pasión por el buen hacer.

Hoy el bar mantiene esa esencia y la combina con una cocina de primer nivel.

El Bar de Julio (Casa Julio) es un referente gastronómico que nunca defrauda. Durante la semana ofrece un menú del día variado, suculento y a precios muy razonables, pero lo que realmente lo distingue es la calidad de su cocina.

Con más de 50 años de historia, su trayectoria en la hostelería lo avala como un referente gastronómico como demuestra el hecho de haber obtenido la preciada estrella Michelin.

Casa Julio es mucho más que un restaurante: es parte de la memoria viva del pueblo.

Julio Biosca trabaja sus platos con una materia prima de primera calidad. Pescado y marisco frescos de Santa Pola. La ijada de atún rojo Balfegó y lomo de atún a la plancha están espectaculares.

Carne de primera calidad como la paletilla de cabrito al horno, el rabo de buey estofado con salsa de monastrell o el confit de pato en salsa de naranja.

Carta sencilla, sin complicaciones, pero muy bien elaborada. Resulta difícil elegir entre los postres, todos caseros: dulce de almendra con helado de café, torrijas de pan quemado casero con helado de leche merengada o la tarta de moka con helado de canela y café. Tampoco faltan los helados de autor como el de turrón a la piedra, horchata, mandarina o limón y albahaca.

El local es espacioso, coqueto, está bien insonorizado. De sus paredes cuelgan unas fotografías de Miquel Francés que recuerda al visitante que se encuentra en una tierra de vinos como es Terres dels Alforins.

Julio es una gran amante de los vinos y su carta es un ejemplo de ello: cuidada, variada y representativa de la riqueza vinícola de la zona y de otras partes del territorio nacional como Rioja, Ribera, Priorat o Ribera Sacra.

El trato es siempre cercano y muy profesional: Kenia y Julio atienden las mesas con amabilidad y eficacia, mientras que Julio padre sigue al pie del cañón detrás de la barra, aportando ese toque familiar que distingue a Casa Julio. Es un gran profesional que disfruta con su trabajo. No conozco a nadie que le guste tanto su trabajo como a él. Llevo muchos años siendo cliente y siempre lo he visto igual: el primero en abrir y el último en marcharse. Y continúa con el mismo espíritu.