El president de la Generalitat, Salvador Illa estuvo esta semana en Valencia en un encuentro organizado por este mismo periódico.

Illa debe contar con el mismo comité de expertos que cuando era ministro de Sanidad en plena pandemia que no solo falló en el diagnostico del virus, como también Fernando Simón que llegó a reducir la pandemia a “uno o dos casos” cuando en España se produjeron más de 160.000 muertes por COVID.

Al igual que a Pedro Sánchez la hemeroteca le juega malas pasadas. Estos días le escuchábamos defender la ley de amnistía y el regreso de Carles Puigdemont, así como la rehabilitación política del presidente de ERC, Oriol Junqueras, condenado y luego indultado por el Gobierno, pero inhabilitado por el Tribunal Supremo para ostentar cualquier cargo público durante 13 años, es decir, hasta 2031.

Ahora defiende justo lo contrario de lo que criticaba cuando era candidato a la presidencia de la Generalitat de Cataluña en relación con la amnistía.

Lo que antes era inconstitucional y “nunca se aprobaría”, ahora forma parte del llamado proceso de normalización de Cataluña, que no será completo sin el regreso de Carles Puigdemont y la rehabilitación de todos los políticos catalanes condenadospor el Tribunal Supremo tras perpetrar un golpe de Estado el 1-O con un referéndum ilegal. Es decir, hasta que la ley de Amnistía no sea aplicada en toda su integridad.

El Tribunal Supremo ha confirmado que el delito de malversación con propósito de enriquecimiento personal de carácter patrimonial quedan excluidos de la Ley de Amnistía. Estos delitos fueron la causa de condena para varios procesados en la causa del procés.

La Sala, presidida por el magistrado Manuel Marchena, argumenta que los delitos de malversación involucraron beneficios personales, lo cual excluye dichos actos del ámbito de la amnistía.

Por tanto, la ley de amnistía que quiere aplicar de prisa y corriendo Salvador Illa para contentar a los independentistas catalanes para que estos sigan apoyando a Pedro Sánchez es imposible de aplicar desde un punto de vista legal. A falta también de que se pronuncien los organismos internacionales, ya que la norma ha sido recurrida por el PP y Vox. Señor Illa, menos prisa y más memoria.