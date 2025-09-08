Flaco favor hacen a la causa palestina quienes deciden cortar la Vuelta ciclista, como ocurrió en Lugo y un día antes en Bilbao, para protestar contra el genocidio de Gaza. Acciones de este tipo, además de poner en riesgo la seguridad de los corredores y del público, terminan por desviar la atención del mensaje que se pretende transmitir. Al final, lo que queda no es la denuncia del sufrimiento en Gaza, sino la imagen de un grupo violento que interrumpe una competición deportiva internacional.

Estos días he leído mensajes reprochando la actuación de la policía para contener a los violentos, haciéndoles responsables del genocidio en Gaza. Incluso a algunos ilustres periodistas negándose a ver la Vuelta o cualquier otro acontecimiento deportivo o musical como ya ocurrió con el Festival de Eurovisión por la participación israelí. También a quienes ven en la protesta el camino para denunciar la guerra en Gaza.

Conviene distinguir con claridad que Israel no es un Estado genocida. Genocidas son los actos y las políticas que emanan del Gobierno de Benjamín Netanyahu. Y eso es muy distinto. Identificar a todo un país y a toda una población con las decisiones de un Ejecutivo no solo es injusto, sino que alimenta la confusión y la hostilidad.

Que un equipo ciclista israelí participe en la Vuelta no lo convierte en representante directo de la política del Ejecutivo israelí. Ellos no son Netanjahu. Del mismo modo, un violinista alemán no es responsable del nazismo, ni un artista ruso lo es de Putin. ¿Vamos a boicotear un concierto de la Orquesta Filarmónica de Berlín porque entre sus músicos haya alguno judío o porque su director Zubin Mehta haya dirigido la Orquesta Sinfónica de Israel?

Ese camino, de castigos colectivos y señalamientos indiscriminados, recuerda demasiado a errores históricos que nunca deberíamos repetir.

La protesta que puede tener toda su legitimidad pierde eficacia cuando se convierte en castigo indiscriminado hacia personas que nada tienen que ver con el poder político que se quiere cuestionar. Y al final, lo que podría ser una denuncia legítima corre el riesgo de quedar en un acto que genera más división que conciencia.