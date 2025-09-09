La Unión Municipalista, liderada por el alcalde de Ontinyent Jorge Rodríguez, ha iniciado un proceso de recogida de firmas mediante una Iniciativa Legislativa Popular (ILP). El objetivo de esta iniciativa es rebajar el listón electoral del 5% al 3% en los próximos comicios autonómicos, lo que permitiría que formaciones más pequeñas como la suya pudieran entrar en Les Corts Valencianes. Sobre el papel, la propuesta puede parecer un intento de dar mayor pluralidad a la representación política, pero esconde algunos riesgos importantes que merecen ser considerados

Estos días conocíamos, por una información publicada en un periódico local (Loclar) que Jorge Rodríguez vería con buenos ojos que la exvicepresidenta del Consell y ex consejera de igualdad durante el Gobierno del Botànic Mónica Oltra - quien se vio obligada a dimitir por su imputación en un presunto delito de encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por su pareja contra una menor- fuera la candidata de la plataforma de la Unión Municipalista a la alcaldía de Valencia en las próximas elecciones autonómicas y municipales de 2027.

Es cierto que la Fiscalía no aprecia indicios de delito en su actuación, pero la Audiencia de Valencia ha decidido reabrir la causa al admitir los recursos presentados por las acusaciones particulares. Esto significa desde un punto de vista judicial que el caso sigue abierto y, por tanto, pendiente de resolución judicial hasta que no exista sentencia firme. La sola posibilidad de que Oltra regrese a la primera línea política en estas circunstancias genera, como mínimo, dudas sobre la idoneidad de su candidatura.

Un motivo para no votar a la Unión Municipalista es la posibilidad de que Mónica Oltra sea candidata de esta plataforma a la alcaldía de Valencia o a cualquier otro cargo institucional. El propio Rodríguez dijo de ella que sería una buena ministra o presidenta de la Generalitat Valenciana, lo que deja claro el grado de confianza y proyección que estaría dispuesto a darle.

La segunda razón está relacionada con la propia propuesta de rebajar la barrera electoral. Si bien es legítimo que partidos más pequeños busquen vías para aumentar sus opciones de representación, no puede obviarse que una reducción del umbral al 3% incrementaría la fragmentación política.

El ejemplo del Congreso de los Diputados es bastante ilustrativo de ello: actualmente conviven trece partidos con representación parlamentaria, lo que hace muy complejo alcanzar acuerdos y, en muchos casos, provoca bloqueos legislativos. El sistema democrático necesita pluralidad, sí, pero también estabilidad. Una atomización excesiva de partidos dificulta la gobernabilidad y termina alejando a la ciudadanía de la política, al percibirla como un espacio incapaz de dar respuestas ágiles y efectivas.

Reducir el listón electoral puede favorecer la entrada de voces nuevas, pero a costa de dificultar la formación de mayorías estables. En una comunidad como la valenciana, con sus propias dinámicas territoriales y sociales, una fragmentación mayor podría traducirse en gobiernos más débiles y en políticas más sujetas a bloqueos e intereses particulares.