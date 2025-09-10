El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha anunciado una ley para decretar el embargo de armas a Israel. Una petición que sus socios de Gobierno llevan reclamando desde que empezó la guerra en Gaza. No así la oposición que sigue negando el término genocidio, como escuchábamos al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.

La respuesta de Israel tras los atentados de Hamás- en los que fueron asesinados un millar de jóvenes que asistían a un concierto de música- ha sido condenada por buena parte de la comunidad internacional. Sin embargo, Tel Aviv sigue actuando con manga ancha en la Franja de Gaza, donde han sido asesinados más de 60.000 palestinos, en su mayoría mujeres y niños.

España ha sido el primer país en reconocer al Estado Palestino, al que después se sumaron otros, y defiende la solución de los dos Estados: judío y palestino. Estos días escuchábamos por primera vez al presidente del Gobierno calificar de “genocidio” la situación en Gaza durante una sesión en el Congreso de los Diputados.

El embargo de armas es una medida acertada, aunque de efecto limitado si el resto de la comunidad internacional, y en especial EEUU, principal aliado de Israel, le sigan proporcionado armamento.

España no debería actuar en solitario, sino de la mano de sus socios europeos, que tienen la responsabilidad de comprometerse para detener lo que ya muchos califican comogenocidio.

Siempre he defendido a Israel, un país que ha sufrido en sus propias carnes el horror del Holocausto. Pero hoy me resulta imposible justificar su actuación en Gaza, que parece orientada a la aniquilación del pueblo palestino, como hizo Hitler con el pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial.