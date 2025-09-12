Vladimir Putin no va de broma. El reciente ataque con drones rusos que violó el espacio aéreo de Polonia, país miembro de la OTAN, aunque pudo ser neutralizado sin causar víctimas mortales, ha elevado de forma alarmante la tensión entre Rusia y la Alianza Atlántica. No se trata, como sostiene el Kremlin, de un “incidente aislado” o de un “error de cálculo”, sino de una escalada deliberada que busca medir la respuesta de Occidente.

En más de tres años de guerra entre Rusia y Ucrania no se había producido una provocación de este calibre. La reacción de Varsovia ha sido inmediata: invocar el Artículo 4 del Tratado de la OTAN, que prevé consultas entre los aliados cuando un miembro considera amenazada su seguridad o integridad territorial. Esto implica un compromiso de todos los países de la Alianza Atlántica, incluida España que se ha negado a incrementar el gasto en Defensa hasta el 5% del PIB, a responder colectivamente ante cualquier agresión en territorio aliado. Esto supondría, de facto, extender el conflicto más allá de las fronteras de Ucrania, involucrando en la guerra al resto de países europeos y cuyas consecuencias serían imprevisibles. Rusia dispone de armamento nuclear que estaría dispuesto a emplear si ve amenazada su integridad territorial. La pregunta no es retórica: ¿está Putin lo suficientemente loco para iniciar una guerra en Europa, cuyas consecuencias serían devastadoras para la humanidad?

Nadie pensaba hace solo unos años cuando los líderes europeos aplaudían en el Parlamento europeo al presidente ruso que Putin se atrevería a invadir un país soberano como Ucrania y, sin embargo, las tropas rusas cruzaron la frontera en febrero de 2022 iniciando una guerra ya que dura más de tres años. Ese error de cálculo por parte de Occidente —suponer que el Kremlin se detendría ante los límites de la legalidad internacional— no puede repetirse.

¿Quién asegura que no lo volverá a intentar? La OTAN debe estar vigilante y preparada en su flanco oriental ante cualquier movimiento de tropas.