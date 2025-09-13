Mientras se debatía y votaba en el Congreso de los Diputados, la reducción de la jornada laboral, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez se ausentó y en su lugar se fue al cine con su mujer. La película que se vivió en el Congreso fue otra muy distinta y no precisamente con final feliz. También Mariano Rajoy se fue al bar cuando se debatía la moción de censura que acabaría con su Gobierno.

Los votos en contra de PP, Vox y Junts tumbaron la ley estrella de Yolanda Díaz. Una nueva derrota parlamentaria del Ejecutivo de Pedro Sánchez, incapaz de sacar adelante ninguna ley.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo no ha dimitido de su cargo pese a perder la votación.

La derecha y Junts vuelven a votar juntos en contra del Gobierno, fortaleciendo el bloque de la oposición con el partido de Carles Puigdemont. También votaron juntos en contra de la reforma laboral.

Debate intenso, como reconocía la propia ministra de Trabajo el que se vivió en el Congreso de los Diputados sobre la reducción de la jornada laboral y donde Díaz, una vez más, no se vio arropada por el presidente del Gobierno.

La patronal y la derecha están en contra de rebajar la jornada laboral a 37,5 horas semanales, sin embargo, muchos convenios colectivos ya lo tienen establecido. La negativa a establecerlo con carácter general obedece más a una razón política que de calado económico y social.

La subida del SMI no ha provocado más despidos en las empresas, como advertía la patronal. Todo lo contrario. La tasa de paro se sitúa en el 10,61%, la más baja de los últimos años y, por primera vez hay más de 22 millones de personas trabajando en España y cotizando a la Seguridad Social.

También con la reducción de la jornada laboral, la patronal ha querido meter miedo a los trabajadores advirtiendo de supuestos efectos negativos que no se corresponden con la experiencia y la realidad de otros países europeos con jornadas laborales más reducidas que en España, como es el caso de Alemania, Bélgica, Noruega, Dinamarca o Países Bajos, muestra que es posible mantener altos niveles de productividad, pese a trabajar menos horas.