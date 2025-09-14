Desde Málaga, donde participaba en un mitin junto a María Jesús Montero, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha dicho sentirse orgullo de un pueblo como el español que se moviliza por la causa palestina en Gaza. Ni una palabra, sin embargo, a los atentados de Hamás en Israel que causaron más de un millar de muertos, entre ellos, mujeres y niños. Ni tampoco a los judíos secuestrados en manos de Hamás, principal escollo para que Israel se retire de la Franja de Gaza.

Con el beneplácito del presidente Sánchez lo que ha ocurrido en Madrid ha sido un auténtico caos y los manifestantes encabezados por las ex ministras Irene Montero e Ione Belarra han conseguido salirse con la suya y la etapa final de la Vuelta ciclista a España ha tenido que ser suspendida. Graso error.

La imagen de España y de un certamen deportivo como es la Vuelta ciclista a España se han visto gravemente dañadas por un grupo de violentos que dicen defender al pueblo palestino, pero lo único que han conseguido es empañar una de las citas deportivas más importantes del calendario nacional e internacional.

Con estas acciones no solo se perjudica a los aficionados al deporte, a los ciclistas y a la organización de la prueba, sino que también se proyecta al exterior una imagen de intolerancia y crispación que en nada ayuda a la causa que dicen apoyar.

Por otro lado, despierta un sentimiento antisemita muy peligroso, acusando a Israel de ser un Estado genocida, lo que distorsiona el debate y pone en riesgo la convivencia y la seguridad de la comunidad judía, que nada tienen que ver con lo que hacen sus dirigentes porque entre sus ciudadanos hay muchos que no apoyan a su primer ministro, Benjamín Netanyahu.

El legítimo derecho a manifestarse debe ejercerse siempre con respeto y sin menoscabar el desarrollo de eventos que nada tienen que ver con los conflictos internacionales.

Lo que debería haber sido un acontecimiento deportivo de primer orden como es la Vuelta ciclista a España se ha convertido en una penosa imagen de nuestro país que poco ayuda a la causa palestina, que tiene pleno derecho a exigir el fin de la violencia y la retirada de las tropas israelíes.

Muchos hemos condenado la respuesta desproporcionada de Israel a los atentados de Hamás que ha dejado más de 60.000 palestinos asesinados, que ha provocado una grave crisis humanitaria en Gaza con millones de desplazados, pero eso no justifica paralizar un certamen deportivo, poniendo en riesgo la seguridad de los ciclistas y del público que lo presenciaba. Los ciclistas no tienen la culpa de lo que hacen los políticos, tampoco el equipo israelí que participaba en la competición. ¿Qué será la próximo? ¿Boicotear un concierto de la Orquesta Filarmónica de Berlín porque entre sus músicos hay algún judío?

Israel sigue con su ofensiva en Gaza, pese a las manifestaciones internacionales. La única manera de que Israel se retire de la Franja de Gaza será cuando los rehenes, los que todavía queden con vida, sean liberados por Hamás.