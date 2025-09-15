El presidente de EEUU, Donald Trump ha vuelto a señalar a España por su negativa a incrementar los gastos en Defensa hasta el 5% del PIB, en un momento de gran tensión con Rusia. Trump ha amenazado con represalias comerciales, como ya ha hecho en otras ocasiones. “Quieren que la fiesta les salga gratis” ha afirmado el mandatario estadounidense a preguntas de una periodista.

Mientras el resto de aliados se ha comprometido a aumentar el presupuesto en Defensa, España prioriza el gasto social antes que el armamentístico.

Rusia ha vuelto a violar el espacio aéreo de Polonia con el envío de drones. Putin ha desplegado misiles en la frontera con Polonia ante los movimientosde la OTAN en la franja oriental. Un escenario muy peligroso de confrontación mundial que no se había vivido desde la Guerra Fría con los misiles rusos desplegados en Cuba, apuntando a EEUU.

En este contexto prebélico, España es el único país que se niega a cumplir con sus obligaciones como país miembro de la OTAN. Una nueva irresponsabilidad del presidente del Gobierno que está poniendo en riesgo la seguridad de España y con ello la de sus ciudadanos. Ser europeísta, como se declara Sánchez implica cumplir con todos los compromisos, también aquellos que tienen que ver con la seguridad de Europa, máxime en un momento como el actual.

Si Putin decidiera atacar a Polonia, país miembro de la OTAN desde 1999, se activaría el Artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, que establece la defensa colectiva, y obligaría al resto de aliados, incluida España, a intervenir militarmente. Nadie creyó que Vladimir Putin invadiría Ucrania en 022, un país soberano, y las tropas rusas ocuparon el país, una guerra que dura más de tres años.

Las ambiciones expansionistas del presidente ruso no se limitan a Ucrania. Muchos analistas internacionales sostienen que, si Moscú consolidara su control allí, podría mirar hacia otros territorios de interés histórico o estratégico como los países bálticos -Estonia, Letonia y Lituania-, Polonia o Moldavia, especialmente Transnistria, una región separatista de Moldavia que declaró su independencia, pero no está reconocida por la comunidad internacional.

Putin no se detendrá solo en Ucrania. Entre sus delirios imperialistas está la anexión de países de la antigua URSS que incluye a los países bálticos, que forman parte de la OTAN y cuyo control permitiría a Rusia ampliar su esfera de seguridad y presión estratégica sobre Europa, so pena de declarar la guerra a Europa.