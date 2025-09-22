Estos días leíamos en la prensa que se han producido en Ontinyent pintadas amenazantes contra los socialistas. En el muro del edificio multiusos de la Sala Gomis podía leerse el mensaje: “Matad socialistas”

Desde aquí quiero manifestar mi más profundo rechazo a cualquier forma de violencia y mostrar mi solidaridad con los socialistas de Ontinyent. No es la primera vez que aparecen pintadas contra partidos políticos o contra dirigentes, pero ninguna discrepancia puede ni debe expresarse a través de la amenaza, el insulto o la intimidación. La democracia se construye desde el respeto y el diálogo, nunca desde la violencia.

Desde el Ayuntamiento de Ontinyent se han condenadode inmediato estos hechos, que no representan en absoluto a la mayoría de vecinos que creen en la convivencia, la libertad y la pluralidad democrática.

Una condena que debería haber sido unánime por todos los partidos con representación en el Ayuntamiento de Ontinyent.

La polarización que vive la política española sobre todo desde la irrupción de formaciones que alientan la confrontación y el enfrentamiento, está deteriorando la convivencia y debilitando la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

La discrepancia política es legítima y necesaria en democracia, pero debe expresarse siempre desde el respeto, el diálogo y la voluntad de entendimiento. Cuando se traspasan las líneas del insulto, la amenaza o la incitación al odio, no solo se agrede a un partido o a unas siglas: se agrede al conjunto de la sociedad y a los valores democráticos que compartimos.

Hay que condenar todo tipo de violencia, venga de donde venga y afecte a quien afecte, sin importar el partido ni las siglas. También cuando se impide a dirigentes políticos participar en un mitin, en un acto de campaña o en una conferencia en la universidad pública que debería ser un espacio de tolerancia y debate.

Vivimos tiempos de una polarización creciente no solo en la política española sino también en la calle. Se vandalizan o rodean sedes, se permiten escraches, y se normalizan actitudes que tienen comoúnico objetivo intimidar a quienes han sido elegidos democráticamente.