El Nobel de la Paz, como anunciaba uno de sus ministros, habría que dárselo al presidente Pedro Sánchez. Claro que sí. Méritos no le faltan. Si fuera 28 de diciembre, pensaría que se trata de una inocentada, pero Ángel Víctor Torres hablaba muy en serio.

Sánchez es presidente del Gobierno gracias a los apoyos parlamentarios de fuerzas como EH Bildu, que sigue sin condenar de manera clara y rotunda la violencia etarra que asesinó a 850 personas. Solo este hecho ya lo invalida como candidato creíble al Nobel de la Paz. Pero aún así, sus palmeros insisten en que una mayoría de la población lo apoyaría, ignorando la magnitud de los hechos y las contradicciones de su propio Gobierno.

La propuesta resulta tan absurda y descabellada como aquella que hizo Netanyahu de proponer al presidente de los EEUU, Donald Trump para el Nobel de la Paz.

En su discurso en la ONU, tras reconocer al Estado Palestino, Sánchez comparó a ETA con Hamás que solo en un día asesinó a más de un millar de judíos que asistían a un concierto, más víctimas de las que ETA mató en medio siglo de actividad criminal.

Pero, además, el fin de ETA no es mérito de ningún Gobierno, aunque José Luis Rodríguez Zapatero se lo haya querido atribuir como propio, sino de toda la sociedad española y, fundamentalmente de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado junto con la colaboración en materia antiterrorista con Francia.

Pero, escuchando al presidente del Gobierno, parece que tenga la solución para acabar también con el terrorismo de Hamás. Hamás no quiere la paz con Israel, si de verdad la quisiera, liberaría a los rehenes que todavía están en su poder.

Lo único que tienen en común Hamás y ETA es que son bandas terroristas. Sus fines, en cambio, son muy distintos. Hamás nace con el objetivo declarado de destruir el Estado de Israel, mientras que la banda terrorista buscaba, mediante lo que llamaban lucha armada, la independencia de Euskal Herria bajo un estado socialista.

Que un presidente español utilice esta comparación en la ONU dice más de su voluntad de situarse en el centro del escenario internacional que de un verdadero compromiso con la paz.