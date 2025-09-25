Lo ocurrido en la Diputación de Valencia evidencia una contradicción difícil de justificar. PSPV y Compromís, que no dudan en señalar la necesidad de aislar a la extrema derecha, han terminado votando de la mano de Vox para tumbar un paquete de ayudas que beneficiaba directamente a municipios valencianos como Ontinyent, Oliva o Sueca.

No es un hecho aislado. Compromís ya votó de la mano de Vox en contra de los Presupuestos de Ontinyent, los más sociales y expansivos de la historia de la ciudad.

La paradoja es doble: no solo dejan en la cuneta inversiones clave —desde el Carrer de la Pilota hasta la reforma de las casas cuarteles—, sino que además lo hacen después de haber criticado con dureza la coincidencia de otros partidos con Vox. El resultado es claro: menos recursos para la ciudadanía y más descrédito para quienes se presentan como baluarte progresista.

En política, las palabras pesan, pero los hechos aún más. Y cuando las decisiones se alejan tanto de los discursos, la credibilidad se resiente. Tal vez Compromís y PSPV puedan argumentar razones técnicas o estratégicas, pero difícilmente convencerán a quienes esperan coherencia y compromiso con lo social.

Como reclamaba la vicepresidenta de la Diputación, Natalia Enguix, sus portavoces tendrán que explicar a sus votantes por qué hablan de levantar un cordón sanitario a Vox y, a la hora de la verdad, votan con la ultraderecha, privando a los ciudadanos de políticas sociales y progresistas.

Al final, lo único que demuestran es que sus cálculos partidistas pesan más que la ciudadanía.

Hacen política pensando en sus propios intereses.