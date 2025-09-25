Compromís no pierde ocasión de subirse a cualquier ola de indignación global, aunque sea a costa de caer en el más burdo postureo. Ahora toca estar en contra de la guerra de Gaza y atacar a Israel y, claro, Compromís no iba a ser menos que el resto del progresismo más rancio. Lo mismo hacen política con los muertos de la dana que con la guerra en Gaza.

Son los mismos que se declaran pacifistas y anti OTAN, pero abogan por intervenir militarmente en Gaza.

Estos días veíamos a actores como Javier Barden o Eduard Fernández posar con el típico pañuelo palestino. Da igual si el primer hijo de la pareja Bardem-Cruz nació en un lujoso hospital judío de Los Ángeles, o si el segundo vástago lo tuvo en un hospital privado de Madrid. Lo importante es defender la sanidad y la educación pública. Que se lo digan, si no, a Pablo Iglesias e Irene Montero que han escolarizado a sus hijos en un centro privado de Madrid.

A la diputada de Compromís, Isaura Navarro tenían que haberle advertido que el pañuelo que llevaba no era palestino sino jordano. Navarro acudió al Debate de Política General en las Cortes valencianas con rostro serio, luciendo un kefiyeh rojo y blanco, un atuendo beduino adoptado por los jordanos como símbolo nacional. La auténtica kufiya palestina es blanca y negra, vinculada a la resistencia palestina desde la revuelta árabe en Palestina.

Y es que la ignorancia, como se sabe, es muy atrevida.