El Gobierno ha enviado un buque de la Armada española a aguas del Mediterráneo oriental para prestar asistencia a la flotilla que, bajo su riesgo y responsabilidad ha decidido dirigirse a Gaza con el objetivo de entregar ayuda humanitaria y protestar por lo que consideran un genocidio del pueblo palestino por parte de Israel.

Se desconoce el coste de esta operación, que se ha tomado sin contar con el respaldo del Congreso de los Diputados ni consultar a la oposición. No hay dinero para atender adecuadamente a los enfermos de ELA, pero sí para mandar un buque de guerra a una acción que nada tiene que ver con las funciones esenciales de la Defensa.

Esta operación, además, pone en riesgo a España ante Israel en caso de una escalada militar en la zona y un hipotético ataque militar, como ya ha ocurrido con otras embarcaciones.

Se da la paradoja de que el buque que va a rescatar a la flotilla, antes de que Israel pueda intervenir, está equipado con armamento israelí. Son los mismos que defienden el embargo de armas contra Israel y, a la vez, piden una intervención militar en Gaza.

Hay muchas formas de protesta sin comprometer recursos de Defensa, cuya función evidentemente no es acudir en auxilio de una panda de imprudentes que asumen riesgos deliberadamente y, buscan, ante todo, notoriedad mediática. Una de las tripulantes de esta flotilla, incluso ha llegado a afirmar que los crímenes cometidos por Hamás el 7 de octubre- cuando asesinó a más de un millar de personas- son un bulo e incluso se ha atrevido a decir que Hamás no es una organización terrorista sino un “grupo político de resistencia armada”.

No estaría de más que toda esta gente que niega las atrocidades de Hamás, también contra el pueblo palestino al que utiliza como escudo humano y ejecuta en la plaza pública, reflexionara un poco, aunque sea mucho pedir, y se pusiera en la piel de todas esas mujeres que, bajo el Islam, sufren opresión, violencia y no tienen ningún derecho.