Rusia ha dicho que no tiene intención de atacar a la OTAN, sin embargo, drones rusos violan de manera continuada el espacio aéreo de países de la Alianza Atlántica como Polonia o Dinamarca.

La OTAN ha reforzado su flanco oriental, desplegando misiles y armamento pesado ante la amenaza rusa como respuesta disuasoria. Rusia entiende esta expansión de la OTAN hacia sus fronteras como una amenaza directa a su seguridad territorial.

Mientras tanto, el asedio a Ucrania no solo continúa sino que se intensifica. Cientos de drones y misiles impactan en territorio ucraniano, dejando muerte y destrucción a su paso. El conflicto ya no se puede mirar como un problema “regional”. Las fronteras de Ucrania se han convertido en una línea de tensión que atraviesa todo el continente. De ahí la importancia de que Rusia no gane la guerra porque si se anexiona Ucrania después vendrán otros territorios.

Lo más alarmante es que cualquier error de cálculo, un dron derribado en el lugar equivocado, una frontera cruzada por error o cualquier otro acontecimiento no deseado puede desencadenar una respuesta en cadena que derive en un conflicto abierto en Europa.

Y aún así, hay quienes sostienen que Rusia solo está midiendo fuerzas y no tiene intención de ir más allá. Este análisis es tan ingenuo como peligroso. Lo vimos en Ucrania. Putin ha demostrado repetidamente que su política exterior no se rige por los límites tradicionales ni por la lógica disuasoria que funcionó durante décadas.

Ignorar las señales o minimizar los incidentes no nos hará estar más seguros. El riesgo de una guerra en suelo europeo ha dejado de ser una exageración para convertirse en una posibilidad tangible.

Y, mientras todo esto ocurre ante los ojos del mundo (Ucrania, Franja de Gaza), la diplomacia internacional permanece paralizada, incapaz o renuente a intervenir para frenar la escalada militar.