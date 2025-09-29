Ha pasado casi un año desde la mayor tragedia que ha vivido Valencia en toda su historia. Los barrancos siguen igual. No se ha proyectado ninguna obra hidráulica. Un año perdido.

Valencia vuelve a estar en alerta roja por lluvias torrenciales. Los municipios de la Horta Sud que fueron los más afectados por la dana siguen igual de desprotegidos. Con apenas 100 litros que llevan caídos, el barranco de la Saleta se ha desbordado a su paso por Aldaia. Si lloviera igual que lo hizo el 29-O estaríamos de nuevo ante una tragedia de iguales dimensiones. Esta vez lo único que ha funcionado son las alertas.

En lugar de ponerse a trabajar gobierno y oposición en cómo prevenir un nuevo episodio como el vivido el 29-O que dejó 228 muertos y cuantiosas pérdidas materiales, unos y otros se dedican a culpabilizarse de lo ocurrido. La oposición se limita a pedir la dimisión de Mazón y a convocar manifestaciones cada día 29 de mes, pero no ha presentado ni una sola propuesta de inversión. Por su parte, el Gobierno de la Generalitat sigue sin asumir ninguna responsabilidad. En ese bucle seguimos un año después, para desesperación de las víctimas que lo único que quieren son soluciones y no debates estériles.

Los debates en las Cortes Valencianas se han convertido en un escenario de reproches cruzados donde prima más el enfrentamiento partidista que la búsqueda de soluciones reales. Cada sesión deriva en acusaciones sobre responsabilidades pasadas mientras los municipios siguen sin infraestructuras básicas ni inversiones comprometidas. La ciudadanía escucha promesas, pero no ve maquinaria, presupuestos ni calendarios.

Los ayuntamientos afectados alegan que ni la Generalitat ni el Gobierno central han consignado partidas extraordinarias para canalizaciones, defensas fluviales o planes de evacuación. Las alcaldías denuncian que los estudios de impacto están sin adjudicar y que la burocracia pesa más que la urgencia. Tampoco se ha creado un consorcio técnico para coordinar actuaciones entre municipios ni se ha actualizado el mapa de riesgos.

Mientras tanto, vecinos de Torrent, Aldaia, Alaquàs, Xirivella, Picanya o Catarroja viven con la sensación de que todo podría repetirse. Muchos recuerdan todavía el agua arrasando viviendas, talleres y comercios, y lamentan que las indemnizaciones no han cubierto ni una parte de las pérdidas. Los seguros siguen en litigios, las ayudas estatales llegaron tarde o mal y los planes municipales se han quedado en borradores. Los vecinos viven con miedo de que pueda repetirse un episodio similar cuando aún no se han recuperado de las pérdidas humanas, materiales y emocionales que dejó el 29-O. Una auténtica pesadilla.

Las familias que perdieron a alguien en la tragedia reclaman memoria, justicia y prevención. No entienden que, después de 228 vidas perdidas, los cauces sigan sin limpiar, los proyectos sin licitar y los partidos más pendientes de titulares que de soluciones reales.

Las asociaciones vecinales plantearon hace meses la creación de una mesa de trabajo con técnicos independientes, pero nadie les ha llamado. Tampoco se ha apostado por sistemas de drenaje urbano sostenible ni por recuperar zonas de ribera como áreas de expansión controlada.

La alerta roja de estos días vuelve a despertar el miedo y la indignación de quienes sienten que viven al borde del precipicio sin protección institucional.

Un año después, la fotografía es la misma: barrancos sin encauzar, cauces obstruidos, urbanizaciones vulnerables, planes sin dotación económica, silencio administrativo y confrontación política estéril que no lleva a ningún lado.