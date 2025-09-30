He tomado prestado el titular de este artículo con permiso de Antonio Pérez Henares, que ha titulado así su último libro. Coincido con él en que España ha sido traicionada. Esta traición, en mi opinión, comenzó con el peor presidente que ha tenido España en toda su historia: José Luis Rodríguez Zapatero.

Zapatero tiene la desfachatez de arrogarse como mérito personal el fin de la banda terrorista ETA. Que este acontecimiento haya ocurrido durante su Gobierno, podría haber sido con cualquier otro, ETA llevaba asesinado durante cincuenta años, no le otorga ningún derecho a presentarlo como un logro propio, sin reconocer antes la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la colaboración con Francia en materia antiterrorista y el trabajo de los gobiernos anteriores con Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe González y José María Aznar. Todos ellos lucharon por el fin de ETA y, por supuesto, el mayor mérito corresponde a la sociedad española en su conjunto, que valientemente se enfrentó a los años de terror de ETA.

José Luis Rodríguez Zapatero sigue pisando los platos de televisiones amigas para dar lecciones de democracia y diálogo, sin reconocer el fraude electoral en Venezuela que ha dado el poder de forma fraudulenta a Nicolás Maduro.

El ex presidente Zapatero sigue sin condenar la dictadura en Venezuela- llegó a decir que Maduro había ganado muchas elecciones- y sin reconocer al gobierno legítimo de Edmundo González, como ha hecho toda la comunidad internacional. Maduro se negó a entregar las actas que corroborarían que el ganador legítimo de aquellas elecciones fue Edmundo González, quien tuvo que abandonar el país tras recibir amenazas de muerte.

El ex presidente español, que ha visitado el país en numerosas ocasiones en calidad de observador internacional para mediar entre el gobierno y la oposición siempre lo ha hecho alineándose con los intereses del régimen y restando legitimidad a las denuncias de fraude y represión contra la oposición, donde siguen líderes encarcelados.

Zapatero legitima la dictadura de su amigo Nicolás Maduro con la misma ligereza con la que se atribuye el final del terrorismo etarra.

La reconciliación entre españoles que fue posible gracias a la Transición y a políticos que supieron estar a la altura de las circunstancias, como Santiago Carrillo o Manuel Fraga Iribarne después de una terrible Guerra Civil, se fue al traste, tras idear una ley de Memoria Democrática que lo único que ha conseguido es reabrir viejas heridas que ya estaban cicatrizadas, enfrentando nuevamente a los españoles en dos bandos.