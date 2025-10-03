La ciudadanía ha salido a la calle para denunciar el genocidio en Gaza. No solo en España: en varias capitales europeas las manifestaciones han sido igualmente masivas. En España hay que lamentar algunos incidentes aislados de violencia protagonizados por un grupo muy reducido personas.

Las banderas palestinas se han colado en instituciones como las Cortes Valencianas o la Asamblea de Madrid, donde está prohibida la exhibición de cualquier enseña que no sea la oficial. En Madrid se montó el lío cuando el presidente del parlamento mandó callar a la portavoz de Más Madrid y ordenó retirar la bandera palestina que ocupaba el escaño de una de las integrantes de la flotilla, que ahora ha sido detenida junto a otros miembros por el ejército israelí. Se trata de una detención ilegal en aguas internacionales que deberán dirimir los tribunales de Justicia.

El abordaje a barcos de la flotilla que se dirigían a la Franja de Gaza para llevar material humanitario y abrir un corredor humanitario que garantizara la llegada de ayuda a la población civil palestina ha multiplicado las muestras de solidaridad en todo el mundo.

Es importante esta contestación social en la calle como respuesta a los crímenes que Israel está cometiendo en Gaza, donde la población civil está siendo sometida y brutalmente atacada, sin acceso a agua, alimentos ni medicinas.

Se han tomado iniciativas para aislar a Israel, un poco tarde eso sí, como el embargo de armas decretado por España, al que se han sumado otros países, así como el reconocimiento del Estado palestino junto a otras medidas simbólicas, como las protestas durante la Vuelta ciclista a España o la decisión de España de no participar en el Festival de Eurovisión si acude Israel, que también buscan visibilizar y denunciar lo que está ocurriendo en Gaza. A estas acciones hay que sumar las iniciativas que, desde el ámbito político, económico y diplomático, se impulsen para detener esta atrocidad.

Cuando está a punto de cumplirse dos años desde que Hamás atacó Israel y asesinó a más de un millar de personas- y todos apoyamos el derecho de Israel a la legítima defensa-, la desproporcionalidad en el uso de la fuerza empleada por Israel ha dejado más de 65.000 muertes, la mayoría mujeres y niños,aunque otras fuentes estiman que podrían ser el doble de víctimas.

Las imágenes que nos llegan de escuelas y hospitales arrasados, de niños desnutridos con la mirada perdida esperando la muerte entre el dolor y el sufrimiento reflejan la magnitud del sufrimiento de la población civil en Gaza. El silencio nos hace responsable a todos.