El caso de Juan Escuer, que estos días hemos conocido por la televisión, no es el único. Representa a muchos jóvenes agricultores españoles que, para acometer sus inversiones se han tenido que endeudar, enfrentándose a un retorno muy incierto debido a la falta de rentabilidad.

Este joven agricultor de Zaragoza se ha visto obligado a arrancar la mitad de los almendros de sus 10 hectáreas plantadas hace cinco años, debido a los bajos precios. Además, su plantación de frutos secos se ha visto amenazada por el gusano cabezudo que ha secado gran parte de sus árboles.

EEUU, principal productor mundial

El problema se agrava por las políticas comerciales internacionales. EEUU aplica un arancel del 15% las importaciones de almendra española mientras que la almendra californiana paga solo un 2% para entrar en la UE, lo que coloca a los agricultores españoles en clara desventaja competitiva.

En el caso de EEUU se da la circunstancia de que son grandes explotaciones, muy mecanizadas y eficientes, con riego abundante, escasa mano de obra y con escaso control en el uso de los tratamientos fitosanitarios, a diferencia de las estrictas normativas europeas que deben cumplir los productores españoles para comercializar sus productos.

Bruselas, al no aplicar políticas comerciales simétricas, deja nuevamente al campo español en una situación vulnerable sin poder competir en igualdad de condiciones. Los agricultores españoles siempre han reclamado normas y reglas iguales para todos. Por citar un ejemplo entre los muchos que hay. Existen productos para el tratamiento de plagas que están prohibidos en Europa y, sin embargo, en otros países son totalmente legales. Cada vez hay más plagas provenientes de terceros países como el cotonet o la mancha negra en cítricos.

Si esta tendencia continúa y todo parece indicar que vamos por ese camino, en pocos años veremos campos de cultivos abandonados porla falta de rentabilidad, lo que tendrá un impacto negativo en la economía rural, la fijación de territorio y el empleo.