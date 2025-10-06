Si algunos terminamos hartos de la flotilla de marras, por decirlo finamente, aunque se me ocurren otras palabras para describir mejor lo que siento, lo q nos espera ahora es mucho peor. Uno a uno los vamos a ver desfilar por los platós de televisión, contándonos la crueldad del ejército israelí y el trato vejatorio que han sufrido todos y cada uno de ellos. Lo que todavía no sabemos aún es dónde fue a parar la famosa ayuda humanitaria que decían llevar para entregar a la población civil en Gaza. ¿La arrojaron al mar, como hicieron con los móviles?

Estaría bien que, para clarificar el trato a los miembros de la flotilla que se quejan de haber sido maltratados y expuestos a todo tipo de vejaciones, Israel aportara videos e imágenes de cómo fue realmente ese trato. No debería ser difícil aportar esas pruebas porque todo queda grabado, basta con ver a los soldados con su cámara en lo alto del casco, lo cual desacreditaría la versión de los activistas. Algunos de ellos ya han sido repatriados por el Gobierno español que, está vez, y sin que sirva de precedente, ha actuado con gran celeridad y de forma generosa, pagando el billete de avión a todos ellos, y ofreciéndoles atención médica por el estrés postraumático de la aventura en el Mediterráneo. Otros, en cambio, han decidido quedarse, no deben estar tan mal cuando deciden hacerlo, e iniciar una huelga de hambre. Supongo, que también en este caso, el Gobierno se ofrecerá a costearles la repatriación.

El viaje nos ha salido caro a los españoles, además de haber puesto en riesgo a España en caso de que se hubiera producido algún incidente. ¿Qué habría pasado si Israel, en lugar de abordar el barco, hubiera decidido hundirlo? Muchos compartimos la denuncia de que lo que está pasando en Gaza debe terminar inmediatamente, porque no se puede consentir que se masacre a la población civil palestina. Pero una cosa es eso y otra muy distinta es poner en riesgo la seguridad de todo un país, como ha hecho la flotilla.

El Ministerio de Exteriores ha confirmado que el Gobierno ha pagado la repatriación de los españoles “secuestrados”. Una decisión que parece responder más a motivos políticos que humanitarios, porque resulta difícil explicar por qué han decidido pagar ahora y no en el caso de la española que sufrió un grave accidente en moto en Tailandia, que la dejó en coma y cuya familia tuvo costear todos los gastos porque el Ministerio de Defensa se negó a hacerlo.

Nada más aterrizar en España, hemos escuchado las declaraciones de algunos miembros de la flotilla, como la ex alcaldesa de Barcelona Ada Colau o la influencier Ana Alcalde, más conocida como “Barbie Gaza”, quienes han denunciado malos tratos por parte de Israel durante su cautiverio de cuatro días. Supongo que pensaban que, en lugar de una cárcel, los iban a alojar en un hotel de cinco estrellas. Si esto mismo hubiera ocurrido en Rusia, ya les aseguro que no habrían tenido la misma suerte de poder contarlo. Por su parte, Juan Bordera, diputado de Compromís, relató que recibió un puñetazo en las costillas y denunció el trato vejatorio que habían sufrido.

Parece que ninguno de ellos era consciente de que se dirigían a una zona en guerra y que podían ser detenidos en cualquier momento, como así ocurrió. Asumieron el riesgo y, en consecuencia, deberían haber asumido también las consecuencias, incluidas las económicas que no tenemos por qué pagarlas el resto de españoles y que no papá Estado acuda en su rescate.