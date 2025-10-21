Terrible final para la joven sevillana de 14 años que decidió quitarse la vida tras sufrir acoso escolar por parte de sus compañeras de colegio. Se han difundido vídeos en las que se la ve posando ante la cámara con su traje de sevillana, sonriente, feliz y contenta, como corresponde a una niña de su edad. Esa imagen inocente y alegre contrasta dolorosamente con el sufrimiento que ocultaba, recordándonos que el acoso escolar puede destruir incluso las vidas que parecen más normales y plenas.

Nada se hizo para evitar esta nueva tragedia, pese a que existían denuncias previas por acoso. No era la primera vez que Marta intentó acabar con su vida.

Fallaron los protocolos y falló la dirección del centro al no apartar a las alumnas que la acosaban. Y ahora, lamentablemente es demasiado tarde para actuar.

Se ha abierto una investigación judicial para determinar las responsabilidades penales, pero en el caso de los menores de edad, el Código Penal no contempla penas de cárcel. Esto deja en evidencia una realidad inquietante: los adolescentes que acosan pueden actuar con relativa impunidad, mientras que las víctimas pagan el precio más alto.

Las redes sociales arden estos días ante este nuevo caso de acoso escolar, las paredes del colegio han amanecido con pintadas y algunos padres de las alumnas implicadas han denunciado sentirse víctimas de señalamiento, reflejando la compleja tormenta mediática y social que rodea estos trágicos sucesos.

El centro escolar se expone ahora a que la Junta de Andalucía le retire la ayuda económica. La familia de Marta ya ha anunciado que denunciara al colegio por no activar el protocolo obligatorio de acoso escolar ni las medidas de prevención que establece la Junta de Andalucía para estos casos.

El acoso escolar sigue creciendo en España. Estamos a la cabeza mundial en acoso y ciberacoso entre menores. Muchos niños y adolescentes siguen sufriendo bullying, una auténtica lacra social que destruye vidas y familias. Este caso vuelve a poner sobre la mesa la urgente necesidad de reforzar los mecanismos de prevención, detección y actuación frente al acoso escolar. La educación emocional, la implicación de toda la comunidad educativa y la atención temprana pueden marcar la diferencia entre la vida y la desesperanza.

No podemos permitir que historias como la de Marta se repitan.