PSPV- PSOE y Compromís buscan restar legitimidad al nuevo gobierno de la Generalitat tras la dimisión de Carlos Mazón, exigiendo el adelanto de los comicios electorales en la Comunidad Valenciana.

El otro día veíamos un nuevo espectáculo protagonizado por el concejal de Compromís, Giuseppe Grezzi, en el pleno del Ayuntamiento de Valencia, donde se negó, pese a las reiteradas llamadas al orden de María José Catalá, a retirar un cartel en el que aparecía Mazón besando a la alcaldesa de Valencia. Tras retirarlo del atril, se lo colocó en la camiseta. El pleno tuvo que ser suspendido unos minutos. En el colegio nos comportábamos bastante mejor que muchos políticos que convierten el hemiciclo en un circo.

Como concejal de movilidad bajo el Gobierno del Botànic consiguió convertir la principal arteria de Valencia como es la calle Colón, en un auténtico caos circulatorio al dejar un único carril para la circulación de vehículos. Además tuvo el dudoso gusto de poner los maceteros de hormigón que, afortunadamente, ya han sido retirados de la plaza del Ayuntamiento y sustituidos por otros.

A pesar de que está prohibido portar carteles, el señor Grezzi se empeña en montar el numerito cada vez que sube al atril de los oradores, con el objetivo de acaparar el protagonismo y aparecer en las portadas de los periódicos.

En unos días será investido presidente de la Generalitat Pérez Llorca, al contar con el respaldo necesario de Les Corts. Tiene por delante la difícil tarea de liderar la reconstrucción. La oposición no se lo va a poner nada fácil. Lo que debería ser colaboración y entendimiento entre las diferentes fuerzas políticas para avanzar en la recuperación de las zonas afectadas va a continuar siendo más de lo mismo, es decir, una oposición centrada en derribar este gobierno para ponerse ellos.

Desde Compromís, antes incluso de ser tomar posesión como nuevo presidente de la Generalitat con el apoyo de Vox, ya se han encargado de acusarlo de ser cómplice de Carlos Mazón, llegando a referirse a él como “Juanfran Mazón”. Muy en su línea de atacar al PP y tirarse a la yugular, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha mantenido estas críticas de manera insistente desde el primer momento que sonó el nombre Pérez Llorca como sustituto de Mazón. Propuestas ninguna, críticas todas.

El tono y las formas de la oposición van a ser las mismas que han mantenido desde el 29-O. Ahora sin Mazón, la diana se centrará en la alcaldesa de Valencia, María José Catalá y en Juanfran Pérez Llorca.