La situación política actual exige que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, vaya más allá de la mera convocatoria de manifestaciones. Aunque no disponga de los apoyos necesarios para sacar adelante una moción de censura debería explorar todas las vías posibles para intentar reunirlos, incluido el respaldo de Junts, pese a que hasta hace poco calificaba a Carles Puigdemont como delincuente o prófugo de la justicia. Una moción de censura instrumental podría servir, al menos, para forzar la convocatoria de elecciones generales anticipadas ante el deterioro institucional que atraviesa el país.

No voy a calificar la situación actual de dictadura o sistema totalitario, como han hecho algunos líderes políticos, en mi opinión exageradamente porque España sigue siendo una democracia plena. Sin embargo, sí creo que desde la Transición, los fundamentos de esa democracia no habían estado tan seriamente amenazados como ahora.