¿Nos están contando toda la verdad sobre la peste porcina? ¿Cómo se ha propagado la enfermedad? ¿Fue realmente un bocadillo de mortadela en mal estado el origen de la infección? ¿O estamos ante un nuevo caso similar a lo ocurrido con los conejos y la mixomatosis, utilizado en este caso para acabar con los jabalíes? Son preguntas que todavía no tienen respuesta.

En Cataluña, concretamente en la zona de Collserola/Belaterra, se han detectado los primeros casos, con medio centenar de jabalíes infectados. Se ha perimetrado la zona y se han impuesto restricciones de acceso al parque natural. Continúan las batidas, las capturas y la búsqueda de animales muertos con la ayuda de perros adiestrados. En el tema de las capturas cuidan mucho el lenguaje para no ofender a los ecologistas. Los jabalíes se capturan en trampas para luego ser sacrificados.

Las primeras informaciones apuntaban a la ingestión de un bocadillo en mal estado como causa de la propagación de la enfermedad. Cada vez es más frecuente ver piaras de jabalíes en los pueblos rebuscando comida en los contenedores de basura. No encuentran alimento en el monte y bajan a buscarlo.

La plaga de conejos en Australia se combatió mediante una vacuna desarrollada por un médico francés que, cansado de los daños que los conejos le provocaban en sus campos, desarrolló una vacuna que provocó casi su extinción, dando lugar a la enfermedad conocida como mixomatosis y que todavía hoy sigue afectando a los lagomorfos provocando una gran mortandad.

Los jabalíes son considerados igualmente una plaga que arruina cosechas y provoca muchos daños en la agricultura. No es descabellado pensar que, al igual que ocurrió con los conejos, la peste porcina que ahora conocemos haya salido de un laboratorio, como pasó con la Covid. De hecho, algunas informaciones apuntan en esta dirección.

Análisis genéticos del virus recolectado muestran que la cepa hallada en Cataluña es muy similar a la cepa “Georgia 2007”, que es una cepa de referencia utilizada en investigación y desarrollo de vacunas — y no a las cepas que circulaban recientemente en la naturaleza en otros países europeos. Una de las instalaciones bajo investigación es el Centre for Research in Animal Health (Cresa), un laboratorio estatal situado en la misma zona del brote, aunque dicha institución niega haber sido el origen.

En el fondo, se busca acabar con la sobrepoblación de jabalíes, como ocurrió con los conejos.

En la Comunidad Valenciana, donde de momento todavía no se ha detectado ningún caso, la Generalitat pagará a los cazadores 40 euros por cada jabalí abatido para combatir la peste porcina. La misma medida ha sido adoptada por el Gobierno de Aragón.