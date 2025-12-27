El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, debe dar explicaciones sobre los wasaps que intercambió con el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, tanto los que recibió como los que envió. De momento, solo ha aportado los primeros. Cuando existe tanta resistencia a colaborar con la justicia, resulta legítimo preguntarse qué se pretende ocultar. No se entiende que no facilite a la jueza toda la información de la que dispone para ayudar a esclarecer lo ocurrido.

Más de un año después de la tragedia, los familiares de las víctimas siguen denunciando que no se haya dicho toda la verdad.

Feijóo que ha sido citado por la jueza de Catarroja en calidad de testigo no lo hará presencialmente sino que declarará por videoconferencia. Debe estar muy ocupado para no desplazarse hasta Valencia y comparecer en el juzgado. Una imagen que trata de evitar a toda costa.

Alberto Núñez Feijóo que dijo estar informado en todo momento por parte de Carlos Mazón, ahora hemos sabido que no lo estuvo, tendrá que explicar ante la jueza las llamadas y los wasaps que recibió del ex presidente de la Generalitat que todavía sigue sentándose en su escaño como diputado.

El Gobierno ha pedido la dimisión de Feijóo tras conocerse alguno de esos mensajes intercambiados con Mazón el día de la dana y que demostrarían que Feijóo mintió al asegurar que estuvo informado en tiempo real.

Hemos conocido uno de esos wasaps donde Mazón escribe: “un puto desastre va a ser esto, presi”. En ese tono se refería Mazón a uno de las mayores catástrofes que ha sufrido la Comunidad Valenciana con 230 víctimas mortales y millonarias pérdidas materiales.

Mazón mantiene su acta de diputado y, por tanto, continúa con su condición de aforado y no puede ser juzgado por un tribunal ordinario, como el que instruye la causa de la dana. El ex presidente de la Generalitat se ha negado a declarar de forma voluntaria ante la jueza de Catarroja, lo que alimenta las dudas sobre su actuación y sobre la gestión política de la tragedia.

Todo esto lo alimenta es una desafección creciente de los ciudadanos hacia la clase política, lo que a su vez favorece que los extremismos, como es el caso de Vox, cada vez tengan más apoyo popular.

El próximo 29 de diciembre, hay convocada una nueva manifestación para exigir que Mazón entregue su acta de diputado y asuma sus responsabilidades políticas, más allá de su dimisión como presidente de la Generalitat, que se produjo más de un año después y como consecuencia de la presión de los familiares de las víctimas, quienes cada 29 de mes salen a la calle para reclamar justicia y reparación.

“Si miento, echadme del partido. Jamás voy a engañar a los españoles. Sea dura la verdad, la contaré. Sea desagradable la situación, la describiré. . No vengo aquí a engañar a nadie”. Esto decía Alberto Núñez Feijóo en el último acto de cierre de campaña en Madrid en julio de 2023. Ahí lo dejo.