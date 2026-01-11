El gran Joan Baldoví, tertuliano en la Sexta, salió anoche en el programa de José Yelamo en defensa del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero por su labor en la liberación de varios presos políticos venezolanos, entre ellos varios españoles.

En los años que ha ejercido como mediador, supuestamente para facilitar un tránsito pacífico hacia la democracia, no solo ha blanqueado el régimen de Nicolás Maduro, sino que tampoco condenó el fraude electoral del chavismo, que robó las elecciones al verdadero ganador de aquellos comicios: Edmundo González Urrutia.

Se da la circunstancia de que también en Nicaragua se ha producido la excarcelación de presos políticos. Seguramente también habrá que atribuirle el mérito a Zapatero.

El peor presidente de la democracia, el que negó la crisis económica que llevó al país al borde del rescate mientras presumía de que la economía española estaba en la “Champions league” de las economías mundiales. El mismo que tuvo la desvergüenza de atribuirse el final de ETA. Este sábado ha habido una manifestación en Bilbao, convocada por EH Bildu y apoyada por Sumar, Podemos, Junts, ERC y BNG, para pedir el fin de las medidas excepcionales a los presos de ETA que todavía cumplen condena en las cárceles vascas, desde que el Gobierno vasco asumió las competencias en materia penitenciaria. Los socios del Gobierno, entre los que está Compromís, han pedido la excarcelación de los presos etarras apelando a los derechos humanos. Cerca de 900 personas asesinadas por la banda terrorista ETA no tendrán la misma suerte.

El síndic de Compromís valoró positivamente que haya un nuevo proyecto para la financiación de las CCAA, un modelo de financiación pactado de manera unilateral sin contar con el resto de las comunidades. Baldoví fue durante tres legislaturas diputado de Compromís. Sus votos sirvieron para afianzar a Pedro Sánchez y no para mejorar la financiación de la Comunidad Valenciana.