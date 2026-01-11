Este sábado ha tenido lugar una manifestación en Bilbao, que ha congregado a más de 20.000 personas, convocada por la red ciudadana Sare, a la que han asistido EH Bildu, ERC, Junts, BNG, Sumar y Podemos, todos ellos socios del Gobierno de Pedro Sánchez, para pedir la excarcelación de los 120 presos que cumplen condena en las cárceles del País Vasco y Navarra, despuésde que el Gobierno vasco asumiera las competencias en materia de política penitenciaria y se pusiera fin a la política de dispersión de presos etarras.

Estos días conocíamos la noticia del fallecimiento de un montañero vasco mientras hacía senderismo que perteneció a la banda terrorista ETA, condenado a 123 años por el asesinato del teniente coronel Pedro Antonio Blanco. Cumplió 15 en prisión. Iban Apaloaza disfrutaba del régimen abierto, lo mismo que solicita la extrema izquierda para el resto de presos etarras.

No es posible jurídicamente, lo sé, pero estaría bien que en estos casos la decisión la tomaran las asociaciones de víctimas y no el Gobierno. Por eso, cuando hablan de que no se respetan los derechos humanos de los presos etarras, habría que preguntarles si ellos respetaban esos mismos derechos cuando colocaban una bomba lapa o disparaban un tiro en la nuca a quienes no pensaran como ellos. ETA asesinó a cerca de 900 personas y todavía quedan cerca de 380 crímenes por resolver. No ha habido ninguna colaboración con la justicia para facilitar algún tipo de información que ayude a resolver estos crímenes.

Hay que dar la bienvenida y felicitarse por que ETA haya desaparecido. Dentro de poco se cumplirán quince años desde que la banda terrorista anunció el fin de su actividad; sin embargo, su brazo político, EH Bildu, sigue sin condenar de manera clara y rotunda la violencia terrorista ni pedir perdón a las víctimas. Mientras este paso no se dé, es muy difícil hablar de reconciliación.

Sería deseable, por el bien de la convivencia en el País Vasco y en el resto de España, que estos partidos que se movilizanpara defender los derechos de los presos etarras hicieran lo mismo cuando se manifiestan los familiares de las víctimas, reclamando reparación y justicia.