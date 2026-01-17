Aprovechando estos días de lluvia he labrado la parcela donde voy a plantar viña esta próxima primavera. Se trata de un campo que arranqué de Syrah y en el que ahora tengo previsto plantar una variedad autóctona blanca como es la macabeo, que aunque es una variedad negrillera, resulta bastante resistente a la sequía, aspecto especialmente relevante en el contexto climático actual, donde se producen largos períodos de sequía.

Con el fin de adelantar los trabajos y asegurar una correcta preparación del terreno, solicité un permiso especial a Conselleria lo que ha permitido tener la parcela lista y evitar posibles retrasos derivados de las lluvias. Hubo un año en el que llovió tanto que no pude llegar a desfondar, limitándose los trabajos al pase de topos.