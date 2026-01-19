¿Quién le va a parar los pies a Donald Trump si finalmente decide anexionarse Groenlandia?

Groenlandia pertenece a Dinamarca, un país miembro de la OTAN. Un eventual ataque a la isla ártica obligaría al resto de los aliados a intervenir en su defensa, de acuerdo con el artículo 5 de la Alianza Atlántica. ¿Entraría la UE en guerra con EEUU?

El presidente estadounidense ha amenazado con imponer aranceles a los países que envíen tropas a Groenlandia, utilizando la guerra comercial, una vez más, como estrategia de disuasión. Por su parte, la UE parece dispuesta a responder aplicando aranceles a los productos procedentes de EEUU.

A pesar de esta amenaza, se prevé la presencia de tropas europeas en Groenlandia para garantizar su soberanía, que como la de cualquier otro Estado es inviolabley no puede ser objeto de chantaje ni de imposiciones por la fuerza. ¿Participará España en esa misión? Este lunes, estaba prevista una reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, tras diez meses sin ningún tipo de encuentro, para abordar la política de Defensa. Sin embargo, el encuentro ha sido pospuesto debido al accidente ferroviario que ha dejado 39 víctimas mortales.

La decisión de enviar tropas a Groenlandia o a Ucrania debe ser aprobada en el Congreso de los Diputados. La posición de los socios del Gobierno ya es conocida, pero queda por saber qué hará el PP en una cuestión de Estado como esta.

Cuando está a punto de cumplirse un año desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca, el orden internacional ha cambiado sustancialmente. Donde antes imperaban el derecho internacional y las normas, ahora impera la ley del más fuerte. Hemos visto cómo ha actuado en Venezuela, no porque le importe la democracia en el país caribeño o la celebración de elecciones libres sino por el control de los pozos petrolíferos. La acción militar llevado a cabo por un cuerpo de élite americano para secuestrar al presidente venezolano Nicolás Maduro que algunos pensaron que era una operación para derrocar a un régimen dictatorial tiene un trasfondo puramente económico que se llama petróleo.

Si el presidente americano tomara Groenlandia por la fuerza, abriría la puerta a que Vladimir Putin culminara la anexión de toda Ucrania o que China hiciera lo propio con Taiwán.