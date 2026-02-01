El próximo domingo 8 de febrero se celebran elecciones en Aragón, en un contexto marcado por el auge de Vox, que aparece disparado en todas las encuestas mientras la izquierda atraviesa un evidente retroceso electoral.

En Podemos están muy preocupados por el auge de la extrema derecha, de ahí que líderes como Irene Montero e Ione Belarra hayan radicalizado aún más sus discursos con su deseo de “barrer a las derechas” de las instituciones.

Un discurso plagado de odio y revanchismo guerracivilista, que a los marqueses de Galapagar les funciona de cara a la galería. Me pregunto qué pasaría si desde la derecha se llamara a barrer a la izquierda en los mismos términos que lo hacen los dirigentes de Podemos.

No condenan la dictadura cubana o venezolana, ni la violación de derechos humanos en Irán. Cargan contra los jueces, llamándoles fascistas con toga y acusándoles de practicar lawfare, no lo hicieron cuando se archivaron las causas contra Podemos.

Todo ello evidencia un problema de fondo: la política española se desliza peligrosamente hacia un lenguaje cada vez más agresivo, donde el adversario deja de ser un rival legítimo para convertirse en un enemigo al que hay que expulsar. Cuando los discursos de odio sustituyen a las propuestas, la convivencia democrática se debilita y la sociedad entera sale perdiendo.

Podemos ha presentado como victoria la regularización de medio millón de inmigrantes. Una jugada de Pedro Sánchez para atraer a los morados y reforzar su debilitado gobierno progresista y de ese modo poder contentar a Junts para entregar las competencias en inmigración, para lo cual necesita los votos de Podemos.

Podemos busca atraer el voto emigrante y de los nuevos ciudadanos regularizados, aún a sabiendas de que no podrán votar ni en las municipales ni en las generales. El derecho de sufragio corresponde a los nacionales, mayores de edad, no a los residentes legales de origen extranjero. Los inmigrantes con residencia legal, la que adquirirán los extranjeros regularizados con el Real Decreto aprobado ahora, no pueden votar en las elecciones generales. Tampoco en los comicios autonómicos. Solo pueden hacerlo en las municipales si cumplen una serie de requisitos.

Pablo Iglesias decía estos días que, si gobernaran el PP y Vox, él tendría que marcharse de España. Tiempo atrás, escuché a José María Aznar decir que con un gobierno de Podemos, él acabaría en la cárcel.

Podemos ha pasado de contar con una amplia representación en el Parlamento, incluyendo una vicepresidencia y varios ministerios, a tener actualmente una representación prácticamente residual. Desaparecido de gobiernos autonómicos, lucha por su supervivencia política.

Tras el ostracismo al que había relegado a Podemos, Pedro Sánchez les ha dado de nuevo protagonismo, algo que no ha gustado a su vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz que compite por el mismo espacio político.