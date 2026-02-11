Estamos en alerta naranja por fuertes vientos. Esta pasada madrugada las rachas han superado los 95 km/h, y han provocado la caída de árboles y ramas. En Ayora, según me comenta un amigo, se han alcanzado incluso los 115 km/h, cifras que dan una idea de la violencia del temporal.

La borrasca Nils, siempre me he preguntado quién pone nombre a los fenómenos meteorológicos; la anterior fue Marta, aunque hay nombres para todos los gustos: Leandro, Kristin, ha dejado rachas de viento huracanado en buena parte de las comarca. Las previsiones indican que el temporal nos acompañará hasta el sábado. Se han cerrado parques y jardines y se han suspendido clases para evitar riesgos innecesarios.

El viento no ha cesado en toda la madrugada y a primera hora de la mañana continúa con la misma insistencia. Lo primero que he hecho al levantarme ha sido dar una vuelta por la pinada para comprobar si había algún árbol caído y, efectivamente, hay una enorme rama de un pino en el suelo. La última tormenta causó todavía más estragos: un laurel de más de treinta años quedó dañado, varias ramas se rompieron y un nogal centenario apareció partido por una de sus ramas.

Da la sensación de que ahora las borrascas y los temporales se repiten con mayor frecuencia e intensidad que antes. El cambio climático es el responsable de estos fenómenos meteorológicos, por mucho que todavía haya quien niegue una evidencia avalada por la ciencia.

El Ayuntamiento de Fontanars ha emitido un comunicado a través de su WhatsApp para que se extremen las precauciones y se eviten los desplazamientos mientras dure el episodio de viento. El alto riesgo de incendio obliga, además, a suspenderlas quemas agrícolas hasta nuevo aviso.