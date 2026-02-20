Los vinos de Terres dels Alforins, vuelven a situarse en lo más alto de la prestigiosa revista “The Wine Advocate”, referente internacional vinculada históricamente al influyente prescriptor Robert Parker.

El gran protagonista es Javi Revert, que alcanza el pódium con Foradá 2023 (99 puntos) una calificación excepcional que consolida su proyecto como uno de los más sólidos del panorama vitivinícola actual. A esta puntuación se suman Simeta 2023 (97 puntos) y el blanco Micalet (96 puntos), reafirmando la coherencia y el nivel de su trabajo en La Font de la Figuera.

El reconocimiento se extiende también a otros nombres claves del territorio. Pablo Calatayud destaca con vinos como La Pebrella y Parotet; Rafa Cambra, obtiene 96 puntos con Casa Sosegada, Casalabor Arcos alcanza 95 puntos; y de Bodegas Los Frailes, lograigualmente una excelente puntuación con su icónico 1771, que hace referencia al año de fundación de la bodega.

Lo que está ocurriendo en los últimos años en esta zona valenciana no es casualidad ni fruto del azar. Es el resultado de un trabajo minucioso de bodegueros y agricultores, de una identidad bien definida y de una apuesta firme por el terruño y la recuperación de variedades autóctonas como la mandó, la arcos o la forcallá, que durante años estuvieron relegadas frente a uvas más comerciales. La apuesta por el origen ha sido la clave del éxito.

Personas como Javi Revert, Pablo Calatayud, Rafa Cambra, Daniel Belda o Miguel Velázquez son las personas que han sido capaces de poner el nombre de Terres dels Alforins en lo más alto del panorama vitivinícola actual. Y lo han hecho cuando, hace apenas unos años, esta zona era prácticamente una desconocida en el mapa del vino.

Fontanars dels Alforins siempre ha contado con bodegas y una larga tradición vitícola, pero durante décadas la elaboración estuvo centrada en el vino a granel, sin proyección de marca ni reconocimiento internacional.

El cambio no ha sido casual ni inmediato. Ha sido el resultado de una nueva generación de viticultores que decidió mirar al viñedo con otros ojos: recuperar parcelas viejas, apostar por variedades autóctonas y embotellar identidad en lugar de volumen.

Hoy sus vinos están presentes en las mejores cartas de los restaurantes y se exportan a cientos de países. Hablar de Terres dels Alforins es, sinónimo de hablar de vinos de calidad, carácter y prestigio internacional.

Enhorabuena a todos ellos por llevar a lo más alto el nombre de Terres dels Alforins y su comarca y demostrar que el trabajo honesto en el viñedo, la fidelidad al territorio y la apuesta por la identidad propia tienen más pronto que tarde su recompensa.

Su esfuerzo no solo ha elevado el prestigio de sus bodegas, sino que ha situado a toda una comarca en el mapa internacional del vino.