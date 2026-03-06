El ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero ha elogiado el papel de Bildu en el final del terrorismo de ETA. Lo ha hecho en el Senado en respuesta a una pregunta de un diputado de EH Bildu. Sus palabras han sido calificadas de “hirientes” por Consuelo Ordoñez, presidenta de Covite y hermana de Gregorio Ordoñez asesinado por la banda terrorista ETA en 1995 cuando era diputado del Parlamento Vasco y teniente de alcalde en el Ayuntamiento de San Sebastián.

Los ideólogos y responsables políticos de aquella maquinaria de terror hacen política con alfombra roja y reciben sus elogios, como si ETA no hubiera existido jamás”, ha afirmado.

Consuelo Ordoñez, que ha criticado al PP cuando ha utilizado a las víctimas de ETA, para hacer política es una voz autorizada.

Ordoñez fue asesinado de un tiro en la nuca mientras comía en un bar de la parte viaje de San Sebastián cuando se postulaba como candidato del PP a la alcaldía de San Sebastián. Sus asesinos Valentín Lasarte, “ Zapata” y “Txapote” están en libertad. A Lasarte le bastó con firmar una carta para mostrar su arrepentimiento y acogerse a todas los beneficios previstos. Esto no ocurre con otros reclusos que están condenados por violación, homicidio o tráfico de drogas.

Zapatero, que siempre se ha arrogado el protagonismo de ser el presidente que terminó con ETA, como si el éxito fuera suyo y no de la sociedad española, tuvo la desfachatez, una vez más, de defender a EH Bildu, sin tener ni una sola palabra de apoyo para las víctimas del terrorismo etarra.

La desaparición de ETA fue posible gracias a la colaboración con Francia en materia antiterrorista y al trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, especialmente a la Guardia Civil, en su lucha contra ETA y en la desarticulación de comandos.

ETA ha dejado de matar, pero siguen los homenajes a presos etarras, que son recibidos en sus pueblos como auténticos héroes. EH Bildu está integrada por varios partidos, entre ellos Sortu, dirigido por Arnaldo Otegui, que fue condenado por pertenencia a banda terrorista y que jamás ha condenado los atentados de ETA ni ha pedido perdón a las víctimas.

En las últimas elecciones municipales, EH Bildu incluyó en sus listas a 44 personas condenadas por terrorismo, algunas de ellas con delitos de sangre.

La comparecencia de Rodríguez Zapatero en el Senado no era para hablar de su legislatura ni del final de ETA, sino del rescate de la aerolínea Plus Ultra y para aclarar su relación con el empresario Julio Martínez (imputado en el caso) y con una consultora investigada por blanqueo.

La compañía recibió en 2021 un rescate público de 53 millones de euros aprobado por el Gobierno.

Si esto mismo hubiera ocurrido bajo un gobierno del PP, arderían las calles de toda España, pidiendo la dimisión del presidente del Gobierno. Pero ahora parece entrar dentro de la normalidad que Zapatero asesorara a esa consultora. No lo hizo gratis, si no a razón de 70.000 anuales y metió a la empresa de marketing de sus hijas. La empresa de sus hijas facturó 400.000 euros.

No he escuchado a Compromís, tan beligerantes cuando se trata del PP, pedir explicaciones sobre esos cobros ni sobre el rescate de Plus Ultra.