El año pasado pasó lo mismo. Llovió en marzo en plena floración del almendro, y arruinó la cosecha. Este año hemos vivido una situación parecida, con los almendros floreciendo y lluvias intensas durante varios días.
En el almendro existen muchas variedades. En Fontanars dels Alforins, la mayoritaria es la guara, pero existen otras como constantí, antoñeta, macaco, penta, lauranne o vairo. Cada una de ellas tiene un comportamiento diferente frente al clima, sobre todo en lo que respecta a la floración.