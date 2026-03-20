Tras los malos resultados electorales de Sumar y Podemos, que han perdido representación en varios parlamentos autonómicos como Extremadura, Aragón o Castilla y León, algunas figuras como Gabriel Rufián o Irene Montero han planteado la necesidad de articular un nuevo espacio político a la izquierda del PSOE con el objetivo de frenar el avance de la derecha.

La propuesta pasa por reagrupar fuerzas bajo una fórmula amplia que integre a partidos como Esquerra Republicana de Catalunya, EH Bildu, BNG y Podemos. Sin embargo, cabe preguntarse si este proyecto supone realmente una renovación o simplemente una reconfiguración de actores ya conocidos.

Hasta ahora, los mensajes que han caracterizado a este espacio político no parecen diferir sustancialmente de etapas anteriores. La insistencia en determinados discursos ideológicos, así como algunas posiciones internacionales controvertidas, pueden dificultar su capacidad para ampliar su base electoral más allá de un núcleo ya convencido. En un contexto de creciente polarización, este enfoque podría reforzar a sus votantes más fieles, pero no necesariamente atraer a sectores moderados de la izquierda.

Además, la falta de autocrítica tras los resultados electorales plantea dudas sobre la viabilidad del proyecto a medio plazo. Más que una simple suma de siglas, una verdadera renovación exigiría revisar estrategias, liderazgos y propuestas programáticas para responder a las preocupaciones reales de la ciudadanía.

En este sentido, el reto no es solo reorganizar el espacio político, sino ofrecer un proyecto creíble, coherente y capaz de generar confianza más allá de los votantes tradicionales.