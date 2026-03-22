El equipo español de tiro al vuelo formado por los deportistas españoles Daniel Samper, José Mora y José Luis Rodríguez Uris se proclamó campeón del mundo en la prueba celebrada del 14 al 22 de marzo en Guadalajara (México) que reunió a un total de 350 participantes de diferentes países como Brasil, Italia, Chile, Argentina, Estados Unidos, Portugal, Marruecos, Egipto, Francia y Reino Unido.

Una participación algo menor a la esperada debido a los últimos acontecimientos que han tenido lugar en México, tras la ola de violencia desatada por el asesinato del cabecilla del Cartel Jalisco Nueva Generación. Una de las organizaciones criminales más violentas del mundo.

La competición se desarrolló en el Club Cinegético Jalisciense que cumplía su centenario y este año celebraba el 90º campeonato del mundo, el club de tiro de mayor tradición de todo México.

El equipo español se proclamó campeón imponiéndose por un blanco a Argentina y por dos a la anfitriona México, logrando un triunfo histórico en una prueba de gran nivel y dificultad.