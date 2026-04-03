Hace unos días, Fontanars dels Alforins registró temperaturas mínimas de -3,5 grados, batiendo el récord de frío en la Comunidad Valenciana. Este descenso térmico ha llegado en un momento especialmente delicado para el almendro. En La Font de la Figuera y Moixent también se han registrado temperaturas gélidas que han afectado al fruto del almendro.

También en otros municipios como Munera, los episodios de heladas han tenido un impacto especialmente severo sobre el cultivo del almendro, afectando a más de mil hectáreas.