A regañadientes y ante el riesgo de desaparecer, Podemos se ha integrado dentro de una candidatura conjunta de cara a las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo, junto a Por Andalucía, Izquierda Unida y Sumar. La formación morada, que reclamaba mayor presencia dentro de la coalición de izquierdas, ha terminado cediendo. Esta confluencia responde, en gran medida, a la necesidad de evitar la fragmentación del espacio político a la izquierda del PSOE y de maximizar sus opciones de representación institucional.

La decisión no ha estado exenta de tensiones internas, ya que en los últimos años han existido discrepancias estratégicas y organizativas entre las distintas formaciones. Sin embargo, los resultados electorales recientes han actuado como un factor determinante para impulsar la unidad.

Tras los desastres electorales de los partidos de extrema izquierda en comunidades como Aragón, Castilla y León y Extremadura, donde los “morados” han llegado a desaparecer de los parlamentos autonómicos, y sin que se haya producido ninguna autocrítica ni dimisión, Pablo Fernández continua como secretario de organización y secretario general de Podemos en Castilla y León, la única vía de supervivencia política y tener asegurada la paga a fin de mes es evitando la fragmentación del voto de izquierda en una candidatura conjunta. Esto que puede sonar muy bien en la teoría, en la práctica es mucho más complejo de articular.

Andalucía podría servir como un laboratorio político o “prueba piloto” para ensayar fórmulas de unidad que permitan recuperar el espacio electoral y consolidar un proyecto común estable. No obstante, persisten dudas sobre la cohesión real de estas alianzas y su capacidad para trasladarse con éxito a otros ámbitos.

En este sentido, figuras como el portavoz de ERC, Gabriel Rufián han defendido la necesidad de explorar acuerdos amplios, con el objetivo de evitar la fragmentación del voto y frenar un eventual gobierno de la derecha (con la ultraderecha).

Por otro lado, en la Comunidad Valenciana, el escenario también apunta a una reconfiguración del espacio progresista. La posible reaparición política de Mónica Oltra, tras haber anunciado su intención de presentarse a la alcaldía de Valencia, pese a su imputación, añade un nuevo elemento de incertidumbre y competencia dentro del bloque, lo que podría influir tanto en las dinámicas locales como en las estrategias de alianzas a nivel estatal.

Hasta ahora, los partidos situados a la izquierda del PSOE como Podemos, habían echado la culpa de sus fracasos electorales, no tanto a la falta de un proyecto político sólido y un liderazgo claro, sino a la fragmentación del voto dentro de su propio espacio ideológico. Andalucía será, en este sentido, una prueba clave para comprobar si la unidad es suficiente para revertir esta tendencia o si los problemas de fondo son más profundos y no obedecen únicamente a la dispersión del voto de izquierda.