Hay personas que no hacen ruido, pero dejan huella. José Tarrazó fue una de ellas.

Autor prolífico, con cientos de artículos y 27 libros, colaborador de El Periódic d’Ontinyent durante más de dos décadas y también de Lo Clar, ha fallecido a los 87 años José Tarrazó. Pero más allá de los datos, que ya de por sí impresionan, queda su forma de entender la vida: desde la ética, la reflexión y el compromiso con la palabra.

Siempre centrado en la ética y la filosofía, compartimos multitud de páginas en este mismo periódico, donde la próxima semana se publicará, a título póstumo, su último artículo, ya que, a pesar de su larga enfermedad, fue fiel a sus lectores hasta el final.

Era un hombre que pensaba, y que hacía pensar.

Su primer libro, “El hombre y la Paz”, se publicó en 1996 y se presentó en la Universidad de Valencia. Participó en programas de radio y televisión y fue reconocido como Mensajero de la Paz de la UNESCO.

Le recuerdo cuando gestionaba, junto a su mujer y su hija, el kiosco de la Glorieta. Allí coincidíamos a menudo, tomábamos café y hablábamos de lo que más le apasionaba, la literatura y la ética. Me invitó varias veces a la presentación de sus libros. Admirador de Descartes, Aristóteles, Erasmo de Roterdam, Aranguren, Montesquieu o Platón, supo trasladar ese pensamiento a lo cotidiano, acercando la filosofía a quienes, quizá sin saberlo, la necesitaban.

Siempre de forma altruista y desinteresada, escribía por vocación. Tarrazó, al igual que JoséÁngel Gironés (fundador del cine club Utiye), fallecido hace unos años, merecen un