Fontanars dels Alforins es un lugar ideal para desconectar, disfrutar de la tranquilidad y vivir una experiencia única entre viñedos, buena gastronomía y excelentes vinos.

A este atractivo enoturístico se suma una interesante tradición gastronómica local, donde destaca la presencia de uno de los hornos de leña más reconocidos del entorno, que mantiene métodos de elaboración tradicionales. En el horno de Adela se elabora un pan artesano de gran calidad, con fermentaciones cuidadas y cocción en horno de leña, así como una variedad de productos de pastelería y bollería tradicional que forman parte del patrimonio culinario de la zona.

Desde el punto de vista gastronómico, Fontanars dels Alforins cuenta con una oferta local de notable interés, basada en la cocina tradicional y en establecimientos de carácter familiar que mantienen recetas y elaboraciones propias de la gastronomía valenciana interior.

Entre ellos destaca especialmente Casa Julio, que llegó a ser reconocido en la Guía Michelin con una estrella, consolidándose como un referente culinario en la zona por su propuesta de cocina mediterránea con enfoque contemporáneo.

Para disfrutar de unos buenos gazpachos, una fideuá o un arroz meloso de pollo y conejo, es recomendable El Trajín. Si se prefiere un buen arroz al horno o un cochinillo al estilo Cándido, la opción es el bar La Cova, Y almorzar, el almorçaet es sagrado en toda la Vall d’Albaida, La Caudalía y La Toscana ofrecen una gran variedad de bocadillos.

Quien busca huir del bullicio de la gran ciudad encuentra aquí un auténtico remanso de paz. El paisaje, amplio, sereno, recuerda en muchos momentos a la Toscana italiana, con sus grandes extensiones de viñedos que se pierden en el horizonte y un entrono rural muy cuidado y lleno de encanto. Este equilibrio es fruto del trabajo de agricultores, propietarios de fincas y bodegueros comprometidos con la tierra.

Entre los campos de vid se alternan olivares, almendros y cultivos de cereal, que aportan aún más diversidad y riqueza al paisaje.

El patrimonio arquitectónico rural también forma parte de su atractivo, con fincas históricas y casas señoriales como Villa Isidra, Torrefiel, El Fondo, San Vicent o la Sénia de Valor, que reflejan la tradición agrícola y la historia de la comarca.