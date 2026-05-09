Este año los agricultores no nos podemos quejar, al menos en algo tan importante para la agricultura como es el agua. Después de varias campañas marcadas por la incertidumbre y la falta de precipitaciones, el campo vuelve a respirar gracias a un invierno y una primavera especialmente generosos en lluvias.

En los cinco primeros meses del año se ha recogido casi la misma cantidad de agua que hace dos años, cuando la sequía provocó numerosas pérdidas en cultivos y obligó a muchos agricultores a reducir gastos, replantear siembras e incluso dejar parcelas sin cultivar. Entonces, la escasez de agua castigó con dureza a buena parte del sector agrícola y ganadero, dejando una situación muy complicada en muchas comarcas.

La situación actual es bien distinta. Las lluvias han llegado de forma constante y, lo más importante, en momentos clave para el desarrollo de los cultivos. Los embalses han recuperado parte de sus reservas, los acuíferos mejoran lentamente y el terreno mantiene una humedad que hacía tiempo no se veía en muchas zonas agrícolas.

Las lluvias han devuelto algo de tranquilidad a agricultores y ganaderos. El agua, elemento imprescindible para la vida y para el campo, vuelve a convertirse este año en la mejor noticia para la agricultura.