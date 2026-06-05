Tras dieciocho días de huelga indefinida en la enseñanza pública valenciana, las negociaciones entre la Conselleria de Educación y los sindicatos continúan encalladas. Resulta llamativo que durante los ocho años de gobierno del Botànic no se produjera una movilización de esta magnitud, mientras que en los tres años de gestión del Partido Popular sí se ha convocado una huelga indefinida, pese a que algunas de las reivindicaciones planteadas por los sindicatos son similares a las de etapas anteriores en las que no se atendieron.

La situación ha dado un giro después de que dos organizaciones sindicales, CSIF y ANPE, alcanzaran un principio de acuerdo con la Conselleria que contempla una mejora retributiva progresiva de hasta 200 euros mensuales antes de 2028. Esta decisión les ha llevado a desmarcarse de la huelga y a romper la unidad sindical, mientras que UGT, CCOO y STEPV mantienen las movilizaciones y la acampada instalada en la Plaza de la Virgen de Valencia.

Entre las principales reivindicaciones figuran la reducción de las ratios en las aulas, las mejoras de las retribuciones salariales del profesorado y una mayor inversión en infraestructuras educativas. Son demandas legítimas que afectan directamente a la calidad de la enseñanza y a las condiciones laborales de los docentes. Sin embargo, da la impresión de que el conflicto ha dejado de centrarse exclusivamente en estas cuestiones para adentrarse en un terreno cada vez más político e ideológico. Además, no puede ignorarse que en diciembre se celebrarán elecciones sindicales en el ámbito educativo. En este contexto, cada organización busca reforzar su posición ante el profesorado y demostrar capacidad de movilización y liderazgo. La proximidad de estos comicios puede contribuir a endurecer las posturas de algunos sindicatos, más preocupados por no aparecer ante sus afiliados como excesivamente complacientes con la Administración que por facilitar un acuerdo rápido. No sería la primera vez que un conflicto laboral se ve condicionado, al menos en parte, por el calendario electoral sindical.

Uno de los puntos de mayor confrontación es la política lingüística impulsada por el actual Consell. El Gobierno valenciano defiende la libre elección de la lengua vehicular y una mayor capacidad de decisión de las familias, mientras que sus detractores consideran que estas medidas pueden debilitar la presencia del valenciano en las aulas. Este debate trasciende el ámbito educativo y conecta con una discusión política más amplia sobre la identidad, la cultura y el modelo de sociedad que se quiere construir.

Por ello, cabe preguntarse si la prolongación del conflicto responde únicamente a las reivindicaciones laborales o si también está influida por la oposición política al actual Gobierno autonómico. La reaparición en la primera línea política de figuras como Mónica Oltra y la presencia constante de dirigentes de la oposición en las protestas alimentan esa percepción. Ayer estuvo en Valencia Irene Montero. No se trata de negar el derecho de los docentes a movilizarse, sino de reconocer que, en ocasiones, las protestas terminan convirtiéndose en escenarios donde confluyen intereses sindicales, educativos y políticos.

Tampoco ayuda a rebajar la tensión la polémica generada en torno a la acampada de la Plaza de la Virgen. Mientras las administraciones discuten sobre la legalidad de su permanencia y las competencias para actuar, el conflicto sigue prolongándose sin que se vislumbre una solución cercana. El derecho de manifestación es una conquista democrática irrenunciable, pero también lo es el respeto a las normas que regulan el uso del espacio público.

Quienes estudiamos hace varias décadas recordamos unas aulas muy distintas a las actuales. En muchos centros había cerca de cuarenta alumnos por clase y las instalaciones carecían de comodidades que hoy se consideran básicas, como sistemas de climatización adecuados. Sin embargo, las comparaciones entre épocas deben hacerse con cautela. La sociedad ha evolucionado, las exigencias educativas son mayores y las condiciones laborales que se demandan hoy responden a una realidad diferente.

La cuestión de fondo, por tanto, no es si los profesores tienen derecho a reclamar mejoras, algo que resulta indiscutible, sino determinar hasta qué punto el conflicto actual sigue siendo una disputa laboral o se ha transformado en una batalla política. Esa es la pregunta que convendría responder para comprender qué hay realmente más allá de las reivindicaciones laborales.