Cada vez se consume menos vino. Las generaciones más jóvenes consumen otro tipo de bebidas con menos graduación alcohólica. Es una tendencia que se viene manteniendo en los últimos años.

Hay un número excesivo de bodegas y el pastel a repartir es cada vez más pequeño. Solo sobrevivirán las más fuertes.

El vino, al igual que ocurrió en su día con el textil se enfrenta a un grave problema estructural. En el caso del textil, la importación masiva de productos procedentes de terceros países con costes de producción mucho más bajos provocó una pérdida de competitividad de la industria local, el cierre de numerosas empresas y la destrucción de miles de puestos de trabajo. Muchas comarcas que habían basado su desarrollo económico en esta actividad sufrieron una profunda transformación económica y social.

Aunque las causas no son exactamente las mismas, el sector vitivinícola afronta hoy un desafío de similar magnitud. No se trata únicamente de una crisis coyuntural derivada de una mala cosecha o de una caída temporal de las ventas, sino de un cambio profundo en las condiciones del mercado. La disminución del consumo en los países tradicionalmente productores, el cambio en los hábitos de los consumidores, el aumento de la competencia internacional y la creciente presión sobre los costes están modificando las bases sobre las que se sustentaba el negocio del vino.

La principal diferencia es que el vino no puede deslocalizarse de la misma forma que una fábrica textil. Los viñedos están ligados al territorio, al clima y a las características específicas de cada zona productora. Por ello, cualquier ajuste del sector tiene consecuencias directas sobre el empleo agrario, el paisaje, el medio ambiente y la economía de las zonas rurales. Cuando desaparece una explotación vitícola no solo se pierde una actividad económica, también se debilita el tejido social de pueblos y comarcas enteras.

Si no se adoptan medidas eficaces para adaptar la producción a la demanda y mejorar la rentabilidad de los viticultores, existe el riesgo de que se produzca un proceso gradual de abandono de viñedos similar al que sufrió el sector textil con el cierre de fábricas. La diferencia es que, en este caso, las consecuencias serían visibles en el territorio durante generaciones.

Existe una gran oferta de vino en el mercado, mientras la demanda continúa debilitándose. Este desequilibrio está provocando una acumulación de existencias y una presión a la baja sobre los precios, reduciendo la rentabilidad de muchas explotaciones vitivinícolas. Ante esta situación, algunos países han optado por aplicar medidas extraordinarias para ajustar la producción a la realidad del mercado.

Francia, uno de los principales productores mundiales de vino, ha puesto en marcha un programa continuado de ayudas dotado con 130 millones de euros destinado a subvencionar el arranque definitivo de viñedos. El objetivo de esta medida es reducir la superficie cultivada y equilibrar la oferta con una demanda cada vez más limitada. Las autoridades francesas consideran que el exceso de producción es uno de los principales problemas que afectan al sector y que la reducción de la capacidad productiva puede contribuir a estabilizar los precios y mejorar la rentabilidad de las explotaciones que permanezcan en activo.

Esta iniciativa ha despertado el interés de otros territorios productores. Los viticultores valencianos, afectados también por la caída del consumo, el aumento de los costes de producción y la incertidumbre de los mercados internacionales, han reclamado la puesta en marcha de ayudas similares. Las organizaciones agrarias consideran que algunos viñedos, especialmente aquellos con menores rendimientos o con mayores dificultades para ser rentables, podrían acogerse voluntariamente a programas de arranque compensado económicamente.

Como viticultor, socio de una Cooperativa y accionista de una bodega observo con profunda preocupación el devenir del sector. Durante décadas, la viticultura ha sido una actividad económica fundamental para muchas familias y una seña de identidad de numerosas comarcas. Sin embargo, la situación actual plantea serias dudas sobre su viabilidad futura.

Los agricultores nos enfrentamos a una combinación de factores que amenaza la rentabilidad de nuestras explotaciones: la caída del consumo, la pérdida de mercados, el incremento constante de los costes de producción y las incertidumbres derivadas de la situación económica y geopolítica internacional. Mientras tanto, los precios de la uva no reflejan el esfuerzo, la inversión y los riesgos que asumimos cada campaña.

La prolongación de la guerra entre Rusia y Ucrania ha generado incertidumbre en los mercados internacionales, ha encarecido la energía y las materias primas y ha alterado numerosas cadenas de suministro. Por otra parte, el débil crecimiento económico de países como Alemania y Francia, dos de los principales consumidores e importadores de vino, ha reducido el gasto de los consumidores y la demanda de productos considerados no esenciales.

La política comercial de Estados Unidos también ha supuesto un desafío para muchas bodegas europeas. La imposición de aranceles a determinados productos procedentes de Europa ha dificultado la entrada de los vinos en uno de los mercados más importantes del mundo. Como consecuencia, numerosas empresas han visto disminuir sus exportaciones y han tenido que asumir mayores costes o reducir sus márgenes de beneficio para seguir siendo competitivas. En algunos casos, las ventas en el mercado estadounidense han experimentado importantes descensos respecto a años anteriores.

Durante mucho tiempo, las exportaciones fueron el principal motor de crecimiento para muchas bodegas. Ante el estancamiento del consumo nacional, numerosas empresas invirtieron recursos en la internacionalización de sus marcas, participando en ferias internacionales, estableciendo redes de distribución y adaptando sus productos a las preferencias de los consumidores extranjeros. Sin embargo, la ralentización de la economía mundial y las dificultades comerciales han puesto en riesgo esta estrategia, dejando al sector en una posición más vulnerable.

La crisis del vino tiene también un importante componente estructural. Los costes de producción han aumentado considerablemente en los últimos años debido al encarecimiento de la electricidad, los combustibles, los fertilizantes, los productos fitosanitarios, el vidrio utilizado para las botellas y los materiales de embalaje. Estos incrementos son difíciles de trasladar al precio final del producto porque la competencia en el mercado es muy intensa y los consumidores son cada vez más sensibles a las subidas de precios.

Otro de los grandes desafíos es el cambio climático. El aumento de las temperaturas, las sequías prolongadas, las olas de calor y los fenómenos meteorológicos extremos afectan directamente a la producción de uva. En muchas zonas vitivinícolas se registran cosechas más irregulares y una reducción de los rendimientos, lo que genera incertidumbre entre los productores. Además, algunas variedades tradicionales encuentran cada vez más dificultades para adaptarse a las nuevas condiciones climáticas, obligando a los agricultores a modificar sus prácticas de cultivo o incluso a introducir nuevas variedades más resistentes.

La competencia internacional constituye igualmente un reto importante. Países productores como Australia, Chile, Argentina, Sudáfrica o Estados Unidos han incrementado su presencia en los mercados mundiales gracias a estrategias comerciales agresivas, una fuerte inversión en marketing y una producción orientada a las demandas de los consumidores. Esta situación obliga a las bodegas europeas a diferenciarse mediante la calidad, la innovación y la valorización de sus denominaciones de origen.

El futuro del sector es una gran incógnita. Todo dependerá de que la situación geopolítica internacional se estabilice y de que la economía mundial recupere un ritmo de crecimiento más sólido. Una reducción de las tensiones comerciales, el fin de los conflictos que afectan a los mercados y una mayor confianza de los consumidores podrían favorecer la recuperación de las ventas tanto en el mercado nacional como en el exterior.

Sin embargo, la mejora del contexto económico por sí sola no será suficiente. Las bodegas deberán adaptarse a las nuevas tendencias de consumo, desarrollar productos que respondan a las demandas de las generaciones más jóvenes y reforzar su presencia en canales de venta digitales. Asimismo, será fundamental invertir en innovación, sostenibilidad y en medidas que permitan hacer frente a los efectos del cambio climático.

El sector vitivinícola ha demostrado a lo largo de su historia una gran capacidad de adaptación ante las dificultades. Aunque los desafíos actuales son importantes, la calidad de los vinos, el prestigio de muchas denominaciones de origen y la creciente demanda de productos sostenibles pueden convertirse en oportunidades para impulsar una nueva etapa de crecimiento. La capacidad de innovación y la apertura a nuevos mercados serán claves para garantizar la viabilidad y competitividad de las bodegas en los próximos años.