Lejos de comparecer en una rueda de prensa para dar explicaciones tras conocerse la condena a 24 años de quien fuera su número dos y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha colgado un video en TikTok, dando consejos sobre cómo actuar en la ola de calor. “Bebe agua, ponte crema solar”, explicaba Sánchez en un video difundido en las redes sociales tras conocerse la mayor condena impuesta a un ministro en democracia.

Resulta inaudito el comportamiento de Sánchez ante unos hechos de enorme gravedad que obligarían a cualquier presidente del Gobierno a dimitir y a convocar elecciones.

Dentro del Gobierno se ha hablado mucho de que Aldama se haya ido de rositas, al no tener que entrar en la cárcel ni devolver los 3,7 millones de euros que presuntamente se embolsó en comisiones. Como no soy jurista, a diferencia de mis compañeros periodistas, me siento incapaz de juzgar la actuación de los miembros del Tribunal Supremo, que han decidido por unanimidad adoptar esa decisión.

Sánchez debería haber comparecido ante los medios de comunicación nada más conocerse la sentencia y ofrecer las explicaciones oportunas. No se trata de una figura secundaria, sino de quien fue su mano derecha, primero como secretario de Organización del PSOE y después como ministro de Transporte, el ministerio con mayor volumen presupuestario y que más dinero gestiona, con más de 11.400 millones de euros.

Su nombramiento como ministro fue una decisión personal de Pedro Sánchez. Fue, además, la persona designada para defender la moción de censura contra Mariano Rajoy tras conocerse la sentencia de la Gürtel, que condenó al PP por financiación irregular. El hombre y el Gobierno que venían a acabar con la corrupción. Si dentro del partido se conocían las supuestas andanzas de Ábalos, ¿qué llevó a Sánchez a otorgarle tanto poder? ¿Por qué, cuando ya estaba siendo investigado, fue designado número dos en la lista del PSOE por Valencia, por detrás de Diana Morant?

Ya existe una sentencia condenatoria contra José Luis Ábalos y Koldo García. ¿Qué va a hacer ahora Pedro Sánchez? ¿Seguirá con sus vídeos de TikTok, preocupándose por la salud de los españoles en plena ola de calor, o asumirá sus responsabilidades políticas?