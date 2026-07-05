Con las altas temperaturas aumenta el riesgo de incendios. Mientras escribo estas líneas continúa activo el incendio de Soneja, donde más de 500 vecinos de Azuébar han sido desalojados y en el que participan 200 efectivos y 15 medios aéreos.

El periodista de Levante EMV, J.M Bort escribía en sus páginas que, a primera vista, el monte valenciano ofrece este verano una imagen esperanzadora. Sin embargo, las apariencias engañan: un monte verde no significa necesariamente un monte más seguro.

El PSPV ha denunciado que un 30% de las unidades de bomberos forestales están inoperativas y que el otro 70% se encuentra incompleto por falta de personal.

El invierno y la primavera han sido especialmente lluviosos, lo que ha permitido que haya más vegetación, más hierba y más matorral, y por tanto, una mayor acumulación de combustible vegetal, incrementando el riesgo de incendios.

Vivo en Fontanars dels Alforins, relativamente cerca de la sierra. Nunca se han limpiado los cortafuegos. Nunca se ha limpiado el monte. Hace años había ganado que actuaba de cortafuegos natural. Donde antes había cabras pasturando, ahora hay pinos y matorrales.

Existen patrullas de brigadistas y hace años se instaló en el pueblo un Parque de Emergencias y Bomberos que se mantiene operativo durante el invierno, prestando servicio tanto a este municipio como a poblaciones cercanas como Ontinyent y la Font de la Figuera. Sin embargo, las dotaciones son escasas y los medios bastante limitados. Si se produjera una situación de emergencia, la capacidad de respuesta podría resultar insuficiente.

Todos los años, cuando llegan estas fechas, rezo para que el verano pase lo antes posible. La sierra es un valor patrimonial para esta zona tan importante o incluso más que los viñedos.

El monte se levanta majestuoso. Solo verlo transmite tranquilidad. Hace unos años se produjo un incendio muy ceca, en el término de Beneixama, que por suerte pudo ser controlado, aunque no sin antes arrasar un centenar de hectáreas de pinar. Se dijo que fue intencionado, pero nunca se detuvo a los responsables.

En Ontinyent todavía permanece en la memoria colectiva el pavoroso incendio de 1994, del que acaban de cumplirse 32 años, el pasado 4 de julio, y que arrasó más de seis mil hectáreas y donde perdieron la vida cinco personas al estrellarse una avioneta entre Banyeres y Bocairent que participa en las labores de extinción del incendio.

La gran mayoría de los incendios se debe a la acción del hombre. Solo un pequeño porcentaje tiene causas naturales, como la caída de un rayo.

El Gobierno de Pedro Sánchez rechazó en 2021 endurecer las penas para los pirómanos al no considerarlo una “necesidad democrática”.

Para no serlo, España cerró 2025 con un total de 354.793 hectáreas calcinadas, consolidándose como el peor año de incendios forestales de las últimas tres décadas, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

A fecha de 22 de agosto de 2025, solo 20 personas cumplen condena en prisión en España por provocar incendios forestales y de ellas, seis se encuentran en situación de prisión provisional, según fuentes de Instituciones Penitenciarias.