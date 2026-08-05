Anoche, muy cerca de mi ventana, cantaba un autillo. Me levanté sigilosamente y me dio tiempo a coger el móvil y grabar su sonido. Escucharlo tan cerca fue uno de esos pequeños regalos que nos ofrece la naturaleza.

Después de varios minutos de su insistente canto, obtuvo respuesta. Desde la lejanía, otro autillo le contestó. Durante unos instantes, ambos intercambiaron sus llamadas en la oscuridad. ¿Sería un rival respondiendo al desafío de un territorio ocupado? ¿O quizá una hembra aceptando la invitación de aquel incansable cantor? Nunca lo sabré. Pero, mientras escuchaba aquel diálogo nocturno, no pude evitar sonreír y preguntarme: ¿habrá surgido el amor entre ellos?