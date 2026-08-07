Con mi padre solía jugar muy poco. Siempre estaba atareado con su trabajo. Pasaba pocos días en casa con nosotros. Era una persona muy responsable y trabajadora. Durante muchos años fue el director de compras de Paduana. En su despacho, que compartía con mi tío Vicente, había un gran retrato de mi abuelo, José Simó Marín, fundador de la Paduana en 1919. Era licenciado en Filosofía y Letras.

También había un busto suyo en la entrada a las oficinas, junto a una preciosa maqueta de la fábrica, que fue donada al Museo Textil junto a la vidriera que había en el parking. Yo solía ponerme debajo de aquella inmensa cúpula de cristal y dar palmadas para escuchar cómo el eco se perdía por el interior del edificio.

Me gustaba pasarme por las oficinas. Allí estaba Juan Barber, que más tarde sería el contable de mi padre. Yo iba a pedirle bolis, gomas, folios y lápices. Para mí, aquellas oficinas y aquella fábrica eran casi un territorio de aventuras. Por las noches recorría en bici sus pasillos mientras el portero hacía la ronda. A la hora del descanso sonaba una sirena que avisaba a los trabajadores del relevo o de la hora del almuerzo.

Paduana llegó a tener 500 trabajadores. Yo la conocí cuando tenía más de 200.Raro es no encontrar en el pueblo a alguien que no tenga algún familiar que haya trabajado en la empresa. Paduana formaba parte de la vida de muchas familias.

La fábrica disponía de enfermería, bar y economato para los trabajadores. Todo el procesode fabricación de la manta se hacía allí, desde que llegaba la materia prima, la borra, hasta que salía la manta terminada. Había secciones de perchas, hilatura, acabado, perchado, tinte, confección.. Era una fábrica completa, en la que se podía seguir todo el proceso de principio a fin.

Todavía hoy muchas casas conservan mantas Paduana. Forman parte de la memoria de varias generaciones y, de alguna manera, también de la historia del pueblo.

Al subir por las escaleras que llevaban a la sala de juntas y al despacho del director general, en una de sus paredes colgaba un majestuoso tapiz de finales del siglo XVIII , que que representa una batalla de carácter mitológico, con guerreros, caballos y figuras desnudas o semidesnudas.

En la sala de exposiciones, junto al nuevo muestrario de mantas, Ana, la secretaria de Ricardo Cardona, guardaba en el armario el proyector de 16 mm junto a los spots televisivos. Después de la junta de accionistas, Ana colocaba el rollo de la película y visionábamos el anuncio.

Paduana se anunciaba por aquel entonces en televisión, revistas y cines. Sus anuncios eran muy comentados, sobre todo en el colegio.

Paduana sacó el primer desnudo en televisión española. Era una mujer oriental que yacía sobre una manta, con el estampado dibujado sobre su piel desnuda.

Mi padre, que era muy pragmático y no se andaba por las ramas siempre decía que si ayudaba a vender más mantas, era bueno. Lo mismo pasaba con los estampados de las mantas, algunos auténticamente horribles destinados al mercado árabe, que no se regía especialmente por el buen gusto.

Fui consejero de Paduana, junto a mi padre y mi hermana Patricia. Todavía guardo la agenda de piel que cada uno de los consejeros tenía sobre la mesa. También conservo alguna etiqueta de la época y cajas de cartón de embalaje. Son objetos pequeños, pero hoy tienen para mí un valor enorme. Son fragmentos de una historia que ya no existe.

Tras mi salida de Paduana, cursé un máster de Dirección Comercial y Marketing en ESIC y otro de Dirección Financiera y Bolsa. Me licencié en Periodismo y cursé un Máster en Periodismo y Comunicación en la Universidad de Valencia. Todos aquellos estudios me sirvieron para adquirir conocimientos y, sobre todo, para ir descubriendo qué quería hacer con mi vida.

Mi paso por Paduana como comercial de ventas de ropa de hogar fue bastante traumático. No entré como se dice con buen pie. No guardo un recuerdo especialmente bueno de aquellos años. Visto con la distancia y sin echar culpas a nadie, creo que me equivoqué al entrar a trabajar en la empresa familiar.

La crisis del textil se llevó por delante a buena parte del tejido industrial de Ontinyent. Había razones estructurales que obligaron a muchas empresas echar el cierre ante la creciente competencia asiática y la aparición de nuevas prendas textiles, como el edredón y, posteriormente, el nórdico, que fueron sustituyendo poco a poco a productos tradicionales como la manta. Además, las casas estaban mucho más acondicionadas.

En el caso de las empresas familiares, que en Ontinyent eran prácticamente todas, seañadía además el problema del relevo generacional y, especialmente, el paso a la tercera generación Estadísticamente, solo entre el 10% y el 15% de las empresas sobreviven a esta etapa.

Nosotros, tanto en Paduana como en Clariana, elaboramos un protocolo familiar. En su elaboración nos ayudó un profesor del IESE, y su objetivo era establecer unos mecanismos claros para regular el acceso de los miembros de la familia a la empresa y facilitar así el relevo generacional.

Lo mejor que me lleve de aquellos año fueron las amistades que hice, sobre todo entre los trabajadores de la empresa. Con muchos de ellos compartí horas de conversaciones y momentos que todavía recuerdo con cariño. Me gustaba visitar las distintas secciones de la fábrica, aunque a algún director no le sentara demasiado bien y me llamara al orden. Me gustaba hablar con los trabajadores, escuchar sus opiniones y saber qué pensaban de cómo funcionaban las cosas.

Con el tiempo me di cuenta de que aprendí mucho más escuchándolos a ellos que a algunos de los propios directores. Ellos conocían la fábrica desde dentro, sabían lo que funcionaba y lo que no, y tenían una visión de la empresa que no siempre llegaba a los despachos.

Tanto mi padre, como mi tío Pepe me ayudaron mucho desde el primer momento. Nunca he dejado de reconocerlo. Durante muchos años tuve una espinita clavada por no haber sido capaz de darle una satisfacción a mi padre. Lógicamente a él le habría gustado que yo hubiera llegado a ser director, como lo había sido él.

Quizá yo necesitaba otro camino.

Ahora soy feliz dedicándome a lo que me gusta. Escribir me sirve de terapia, al igual que llevar el tractor. Desde hace más de 25 años trabajo y gestiono la finca que heredé de mis padres en Fontanars. Estoy seguro de que mi padre, desde donde quiera que esté, también lo es.