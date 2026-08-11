A pesar de la enorme sequía, el campo está esplendoroso en esta época del año. El verde intenso de los viñedos se mezcla con el color tierra de los campos recién labrados, que el agricultor sigue cuidando con mimo y dedicación.

Vivir en el campo, y hacerlo en un territorio como es Fontanars dels Alforins, un pequeño pueblo del interior de la provincia de Valencia, de poco más de 800 habitantes, rodeado de viñas, olivares y almendros, es un privilegio que muchas veces, precisamente, por tenerlo tan cerca no sabemos apreciar en toda su dimensión.

Cuidar el entorno y ser respetuoso con el medio ambiente es algo que nos afecta a todos. No sé qué clase de mundo vamos a dejar a las generaciones futuras. El ser humano es, por definición, demasiado egoísta, pero está en nuestras manos aportar nuestro pequeño grano de arena para evitar que la situación llegue a ser verdaderamente irreversible.

La naturaleza es generosa. Por poco que le demos, es capaz de devolvernos con creces todo nuestro esfuerzo. A pesar de la sequía, las cepas están cargadas de racimos de uva y los almendros sostienen en sus ramas con su preciado fruto. El campo está lleno de vida.

Estamos en plena vendimia y el rugir de las máquinas vendimiadores no cesa. Los tractores con los remolques repletos de uva camino a la bodega, forman parte de la imagen icónica de este territorio.

Las uvas en vaso de variedades autóctonas requieren, en muchos casos, una vendimia manual, y las cuadrillas trabajan a destajo. Son, normalmente, cepas viejas, de más de cuarenta años, poco productivas, pero capaces de ofrecer mucha calidad. Variedades como la arcos, la forcallá, la mandó o la garnacha tintorera han sido recuperadas y puestas en valor por algunos viticultores de la zona, como Rafa Cambra, Miguel Velázquez o Pablo Calatayud.

De sus bodegas salen unos vinos extraordinarios, como Maduresa, Casa Sosegada o 1771. Algunos emplean para su crianza métodos tradicionales, como la fermentación en tinajas de barro enterradas, recuperando así formas ancestrales de entender y elaborar el vino.

La vendimia pone punto y final al trabajo de todo un año. Es el momento de recoger los frutos de meses de esfuerzo, de mirar al cielo y hacer balance. Y, como siempre, queda la esperanza de que el año que viene sea todavía mejor.

Porque vivir aquí, contemplar cómo cambia el paisaje con cada estación y formar parte de este ciclo que se repite año tras año es, en definitiva, un verdadero privilegio de la vida.