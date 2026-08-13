Buena representación de los tiradores de Fontanars dels Alforins Paco Úbeda y Patricio Simó

El tirador de Fontanars dels Alforins Paco Úbeda se proclamó vencedor de la tirada de codorniz a tubo celebrada este jueves en el campo de tiro El Tollo de Vallada, una competición que reunió a más de un centenar de escopetas y que volvió a contar con una destacada participación de tiradores de diferentes localidades.

Úbeda realizó una magnífica actuación y fue el único participante capaz de cubrir la tirada con nueve pájaros, resultado que le permitió alzarse con la victoria en una jornada marcada por las elevadas temperaturas.

El calor volvió a ser uno de los protagonistas de la jornada, con temperaturas superiores a los 37 grados. A pesar de las altas temperaturas, el pájaro voló muy bien y la jornada se desarrolló sin ningún incidente.

La cita contó además con la presencia de la alcaldesa de Vallada, María José Tortosa, que acompañó a los participantes durante el acto deportivo.

Tras Paco Úbeda, que consiguió el mejor resultado de la jornada con nueve pájaros, fueron varios los tiradores que finalizaron con ocho aciertos. Entre ellos se encontraban David Ortiz, José Ángel Chico, Rafael Simó, Patricio Simó, Pedro García, Iker Gallego, José María Brotons, Jorge Llorens, Jorge Ferre, Antonio Giménez, Juanjo Bordera, Juan Miguel Gámez, José Irles y Patricio Palao.

La representación de Fontanars dels Alforins también tuvo un papel destacado con la participación de Patricio Simó, que consiguió finalizar con ocho pájaros y confirmó el buen nivel de los tiradores de esta localidad.

En cuanto a las diferentes categorías, el premio local fue para Javier Gómez, mientras en la categoría de veteranos se impuso el tirador José Irles. En damas, la vencedora fue Irene Mora, y en la categoría júnior, el triunfo correspondió al tirador de Sax José Ángel Chico.