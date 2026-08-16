¿Dónde está Compromís, tan reivindicativo en otras causas que tienen que ver con el PP, para denunciar la inacción del Gobierno en la crisis de Ceuta?

No he escuchado a la formación nacionalista ninguna crítica a la gestión del Gobierno en la mayor crisis humanitaria que hemos conocido en nuestro país.

Basta con escuchar a los ciudadanos que viven en Ceuta para comprobar las mentiras del Gobierno, que daba la crisis por resuelta y ponía como ejemplo la buena relación que mantiene con el régimen de Marruecos.

La crisis es de una enorme magnitud, con los servicios locales desbordados, como el propio periódico El País, nada sospechoso precisamente de atacar al Gobierno, describía en sus páginas.

Sin embargo, tenemos a un Gobierno de vacaciones, absolutamente ausente y sin dar una respuesta eficaz y contundente ante lo que hay que calificar como lo que es: una agresión a la integridad territorial de España, permitida y auspiciada por el Gobierno de Marruecos.

Las mujeres de Ceuta tienen miedo a salir de sus casas. Cerca de 10.000 personas, muchas de ellas menores, duermen en sus calles.Una ciudad que ha sido ejemplo de convivencia y solidaridad se encuentra hoy desbordada y abandonada a su suerte.

¿Dónde están quienes se movilizan con tanta contundencia cuando gobierna el PP? ¿Dónde está Compromís ante una situación que afecta directamente a la seguridad, la convivencia y la integridad territorial de España?

Compromís ni está ni se le espera.

Joan Baldoví que se desgañita en Les Corts para pedir elecciones anticipadas en la Comunidad Valenciana y la retirada del aforamiento a Carlos Mazón, tras la nefasta gestión de la dana, enmudece ante la mayor crisis humanitaria que ha vivido nuestro país, con una ciudad española como es Ceuta, donde sus habitantes tienen auténtico miedo y se sienten absolutamente desprotegidos.

Los servicios sanitarios están absolutamente desbordados. Se han producido asaltos a comercios y la Guardia Civil ya ha contabilizado 15 violaciones desde que se produjo el asalto masivo.

80.000 personas, seguramente muchas más, no entran irregularmente de la noche a la mañana, como así ocurrió, si previamente, no existe una organización y una planificación detrás. Tampoco habrían podido entrar a nado si las autoridades marroquíes, como sí han hecho después al abortar un nuevo intento de asalto a la valla, hubieran actuado desde el primer momento.

Pedro Sánchez y medio Gobierno siguen de vacaciones mientras Ceuta afronta una crisis de una magnitud extraordinaria, con los servicios públicos desbordados y miles de personas en sus calles. Ante una situación así, España necesita un Gobierno presente, que dé la cara, coordine una respuesta inmediata y actúe con firmeza para garantizar la seguridad y la integridad territorial de nuestro país.